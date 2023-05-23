https://sputnikarabic.ae/20230523/تركيا-تعلن-تحييد-نحو-38-ألف-مسلح-منذ-2015-1077361077.html
تركيا تعلن تحييد نحو 38 ألف مسلح منذ 2015
تركيا تعلن تحييد نحو 38 ألف مسلح منذ 2015
أعلنت تركيا أن قواتها المسلحة تمكنت من تحييد 37 ألفًا و886 مسلحا منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T18:25+0000
2023-05-23T18:25+0000
2023-05-23T18:25+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال مشاركته في فعالية تكنولوجية بأنقرة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع إنه "تم تحييد 126 إرهابيًا في الشهر الأخير فقط"، مشددا على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم.وأوضح الوزير أن حدود بلاده تتم حمايتها بأشد الإجراءات المكثفة في تاريخ الجمهورية التركية.وأوضح أنه تم منع 3 ملايين و300 ألف شخص من التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي خلال السنوات الخمس الفائتة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤول-الاتصالات-في-بي-كي-كي-بالعراق-1077307608.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تركيا تعلن تحييد نحو 38 ألف مسلح منذ 2015
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أعلنت تركيا أن قواتها المسلحة تمكنت من تحييد 37 ألفًا و886 مسلحا منذ 24 يوليو/ تموز عام 2015.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال مشاركته في فعالية تكنولوجية بأنقرة، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال وزير الدفاع إنه "تم تحييد
126 إرهابيًا في الشهر الأخير فقط"، مشددا على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب بكل حزم.
وأوضح الوزير أن حدود بلاده تتم حمايتها بأشد الإجراءات المكثفة في تاريخ الجمهورية التركية.
وأوضح أنه تم منع 3 ملايين و300 ألف شخص من التسلل عبر الحدود بشكل غير شرعي خلال السنوات الخمس الفائتة.