https://sputnikarabic.ae/20230523/تركيا-تعلن-تفكيك-شبكة-تجسس-تابعة-للموساد-الإسرائيلي-واعتقال-11-شخصا-1077347374.html
تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقال 11 شخصا
تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقال 11 شخصا
قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، في إسطنبول، واعتقلت 11... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T12:47+0000
2023-05-23T12:47+0000
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وتشير التقارير التي نشرتها صحف بينها "aksam" و"صباح" وقناة "أهابر" إلى أن المعتقلين ليسوا إسرائيليين، لكنهم مواطنون أجانب تم تجنيدهم من قبل الموساد.وعمدت الشبكة إلى متابعة ورصد شركة و23 فردا لهم علاقات تجارية مع إيران.ولفتت التقارير إلى أن مسؤولين في الموساد، تمكنوا في البداية من التواصل مع قائد الشبكة والذي يدعى "سلجوك كتشوك كايا"، والتقوا به في إحدى دول أوروبا، ليبدأ بعدها في تلقي تدريبات خاصة في دولة أجنبية استعدادا لبدء عملية التعقب.وبدأ "كايا" ورجاله في جمع معلومات مثل سجلات الدخول والخروج من تركيا للمسؤولين الأجانب وعائلاتهم، وتنصتوا على المكالمات الهاتفية، وراقبوا الحسابات المصرفية والأصول، وأبلغوا الموساد بذلك.وفي نهاية الأمر، قرر قائد الشبكة، إرسال "حزمة تهديد"، لم يتم تحديد محتواها، لعنوان أحد الأهداف الخاضعة للمراقبة.وبحسب التقرير، أدى ذلك إلى اعتقال كايا، و10 من أعضاء شبكة التجسس، فيما تجرى حاليا عملية أمنية لاعتقال 4 آخرين ما زالوا طلقاء.وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا، عن تفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، خلال السنوات الأخيرة الماضية.وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت تركيا، اعتقال شبكة مكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.ووقتها، قالت أنقرة، إن شبكة التجسس، استهدفت رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية.
https://sputnikarabic.ae/20211203/تركيا-شبكة-التجسس-الإسرائيلية-نقلت-صورا-لـ-الموساد-عبر-نظارات-مزودة-بكاميرات-1053528034.html
https://sputnikarabic.ae/20211025/صحيفة-تركية-تنشر-صور-15-متهما-بالتجسس-لصالح-الموساد-1050528902.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي واعتقال 11 شخصا
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قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، في إسطنبول، واعتقلت 11 من أعضائها.
وتشير التقارير التي نشرتها صحف بينها "aksam
" و"صباح
" وقناة
"أهابر" إلى أن المعتقلين ليسوا إسرائيليين، لكنهم مواطنون أجانب تم تجنيدهم من قبل الموساد.
وعمدت الشبكة إلى متابعة ورصد شركة و23 فردا لهم علاقات تجارية مع إيران.
ولفتت التقارير إلى أن مسؤولين في الموساد
، تمكنوا في البداية من التواصل مع قائد الشبكة والذي يدعى "سلجوك كتشوك كايا"، والتقوا به في إحدى دول أوروبا، ليبدأ بعدها في تلقي تدريبات خاصة في دولة أجنبية استعدادا لبدء عملية التعقب.
وبدأ "كايا" ورجاله في جمع معلومات مثل سجلات الدخول والخروج من تركيا للمسؤولين الأجانب وعائلاتهم، وتنصتوا على المكالمات الهاتفية، وراقبوا الحسابات المصرفية والأصول، وأبلغوا الموساد بذلك.
وفي نهاية الأمر، قرر قائد الشبكة، إرسال "حزمة تهديد"، لم يتم تحديد محتواها، لعنوان أحد الأهداف الخاضعة للمراقبة.
وبحسب التقرير، أدى ذلك إلى اعتقال كايا، و10 من أعضاء شبكة التجسس، فيما تجرى حاليا عملية أمنية لاعتقال 4 آخرين ما زالوا طلقاء.
25 أكتوبر 2021, 12:22 GMT
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا، عن تفكيك شبكات تجسس تعمل لصالح الموساد، خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت تركيا
، اعتقال شبكة مكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
ووقتها، قالت أنقرة، إن شبكة التجسس
، استهدفت رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية.