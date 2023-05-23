https://sputnikarabic.ae/20230523/تركيا-سنطهر-شمال-شرقي-سوريا-من-حزب-العمال-الكردستاني-1077362422.html
تركيا: سنطهر شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني
تركيا: سنطهر شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستقوم بتطهير منطقة شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني بغض النظر عن القوى التي تدعم... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T19:38+0000
2023-05-23T19:38+0000
2023-05-23T19:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد الوزير التركي، في مقابلة متلفزة، "سنتعاون مع الحكومة السورية في تطهير شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني".وأضاف: "لا يعنينا من يقف وراءهم سواء كانت أمريكا أو فرنسا أو غيرها".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وأضاف أردوغان "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وفيما تقول أنقرة إن وجود قواتها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تركيا-تعلن-تحييد-5-مسلحين-في-شمال-سوريا-1076991419.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
تركيا: سنطهر شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة ستقوم بتطهير منطقة شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني بغض النظر عن القوى التي تدعم وجوده في المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك
. وأكد الوزير التركي، في مقابلة متلفزة، "سنتعاون مع الحكومة السورية في تطهير شمال شرقي سوريا من حزب العمال الكردستاني".
وأضاف: "لا يعنينا من يقف وراءهم سواء كانت أمريكا أو فرنسا أو غيرها".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق، إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا
.
وأضاف أردوغان "سنتخذ خطوات جديدة لسد الثغرات في خطنا الأمني بسمك 30 كيلومترا من أجل القضاء تماما على التهديدات لبلدنا في سوريا".
وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفيما تقول أنقرة إن وجود قواتها في سوريا
يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن الوجود التركي في البلاد هو احتلال.