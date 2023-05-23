https://sputnikarabic.ae/20230523/تسلسل-زمني-لحوادث-إف---16-التابعة-للجيش-الأمريكي-منذ-2011-1077331718.html
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
فقدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات المقاتلات من طراز "إف - 16" منذ 2011 فقط. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T06:00+0000
2023-05-23T06:00+0000
2023-05-23T06:00+0000
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ويشير التسلسل الزمني لحوادث "إف - 16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا.
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تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
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فقدت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات المقاتلات من طراز "إف - 16" منذ 2011 فقط.
ويشير التسلسل الزمني لحوادث "إف - 16" خلال الفترة من 2011 حتى 2021 فقط إلى أن عدد حوادثها وصل إلى 27 حادثا.