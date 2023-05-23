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https://sputnikarabic.ae/20230523/تصنيف-الدول-الأوروبية-من-حيث-توافر-الغاز-للسكان-1077340095.html
تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان
تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان
توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن "تواجه أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "اعتدال فصل الشتاء نسبيا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:29+0000
2023-05-23T11:29+0000
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وقال الكعبي، خلال منتدى قطر الاقتصادي: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدا، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026، وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر".كما طالب وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، "بدراسة الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم"، قائلا: "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في 2024 وحلّ شتاء عادي، أعتقد أن الآتي أعظم".اقرأ أيضا - تقرير رسمي: محطات الغاز الطبيعي الأوروبية تلقت نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز في أبريلوأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان.وقد يعجبك أيضا - كم من الوقت تبقى قبل أن ينضب النفط من العالم؟
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انفوجرافيك, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, инфографика

تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان

11:29 GMT 23.05.2023
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توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن "تواجه أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "اعتدال فصل الشتاء نسبيا جنّب القارة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية".
وقال الكعبي، خلال منتدى قطر الاقتصادي: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدا، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026، وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر".
كما طالب وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، "بدراسة الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم"، قائلا: "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في 2024 وحلّ شتاء عادي، أعتقد أن الآتي أعظم".
اقرأ أيضا - تقرير رسمي: محطات الغاز الطبيعي الأوروبية تلقت نحو 12 مليار متر مكعب من الغاز في أبريل
وأعد فريق "سبوتنيك" مخططًا معلوماتيًا حول تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان.
تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان - سبوتنيك عربي
تصنيف الدول الأوروبية من حيث توافر الغاز للسكان - سبوتنيك عربي
وقد يعجبك أيضا - كم من الوقت تبقى قبل أن ينضب النفط من العالم؟
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