https://sputnikarabic.ae/20230523/خبير-الولايات-المتحدة--لن-تعطي-أي-دور-لأي-دولة-كي-تصبح-محاديدة--1077353645.html

خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة

خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T15:06+0000

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بلا قيود

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خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة

استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية. عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود الأفندي:أردوغان يعلن أن تركيا تعدّ خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم . عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف:الهدنة في السودان تدخل حيّز التنفيذ. عن هذا تحدث عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، الكابتن عادل المفتي:طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بعد مناورات عسكرية لـ "حزب الله". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامج "بلا قيود":"نيوم" تبرم صفقات لإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم. حول هذا المشروع قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور محمد سرور الصّبان لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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