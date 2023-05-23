https://sputnikarabic.ae/20230523/خبير-الولايات-المتحدة--لن-تعطي-أي-دور-لأي-دولة-كي-تصبح-محاديدة--1077353645.html
خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة
خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T15:06+0000
2023-05-23T15:06+0000
2023-05-23T15:06+0000
راديو
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خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة
خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة
استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية. عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود الأفندي:أردوغان يعلن أن تركيا تعدّ خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم . عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف:الهدنة في السودان تدخل حيّز التنفيذ. عن هذا تحدث عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، الكابتن عادل المفتي:طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بعد مناورات عسكرية لـ "حزب الله". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامج "بلا قيود":"نيوم" تبرم صفقات لإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم. حول هذا المشروع قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور محمد سرور الصّبان لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: الولايات المتحدة لن تعطي أي دور لأي دولة كي تصبح محاديدة
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
استعداد قطر للوساطة في مفاوضات تسوية الأزمة الأوكرانية. عن هذا تحدث الخبير بالعلاقات الدولية الدكتور محمود الأفندي:
"مع غياب الدول الأساسية المحايدة من قرنين أو ثلاثة قرون من الزمن أدى إلى ظهور دول أخرى ومبادرات أخرى ولكن يبقى القرار الآن بيد الولايات المتحدة التي لن تعطي أي دور لأي دولة أن تصبح محاديدة حتى لا يصبح لها ثقل سياسي على الساحة الدولية لذلك دول مثل المغرب وقطر وأفريقيا فمبادراتهم هي عبارة عن وجهة نظر ولا يمكن أن تقبلها الولايات المتحدة إلا إذا كانت تصب في صالحها".
أردوغان يعلن أن تركيا تعدّ خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم . عن هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف:
"أردوغان من الشخصيات المتقلبة ويقتنص الفرص. عندما سألوه لماذا ستلتقي الرئيس الأسد وأنت الذي قلت ما قلت عنه فأجاب لا يوجد شيء ثابت في السياسة، لذلك أنا أعتقد أنه كاذب ويناور ويريد أن يحقق ما يسمى الميثاق الملِّي وأنا أرى أنه لن ينسحب من سوريا ولكن الدول العربية جميعها تدعم الموقف السوري وترى في تركيا خطرا على كل الدول العربية وذلك من تدخلاتها الإخوانية في شؤونها الداخلية".
الهدنة في السودان تدخل حيّز التنفيذ. عن هذا تحدث عضو الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان، الكابتن عادل المفتي:
"لنا أكثر من سنة ونحن نحاول جمع المدنيين المتخاصمين ومن دون أي نوع من الفرز نحن نريد أن تتدخل روسيا بأسرع ما يمكن وتساعد في حل الأزمة السودانية وإلا سيكون عندنا مشكلات كثيرة لأن أي حرب في الدنيا يكون لها إفرازات سلبية على كاهل المدنيين".
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية بعد مناورات عسكرية لـ "حزب الله". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور أكرم عطا الله لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ إسرائيل تحاول تحريض الدولة اللبنانية على "حزب الله"، لأنها تدرك أنّ أقوى أنواع الضغوط هو الضغط الداخلي، وفي الحقيقة هذه الاستعراضات من الممكن أن تساهم في وأد الحرب وليس إشعالها".
"نيوم" تبرم صفقات لإنشاء أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم. حول هذا المشروع قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور محمد سرور الصّبان لبرنامجنا:
"إنّ المملكة تسعى للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة الخضراء المكمّلة للغاز والنفط، وهذا المشروع الصديق للبيئة سيدر أرباحا كبيرة ويحسّن من اقتصاد البلاد وسيكون له دور كبير في تعويض أي نقص في الطاقة المتجددة".
التفاصيل في الملف الصوتي...