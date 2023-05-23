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https://sputnikarabic.ae/20230523/دوديك-زيلينسكي-يتصرف-بناء-على-أوامر-من-الخارج-ولا-يملك-سلطة-1077335422.html
دوديك: زيلينسكي يتصرف بناء على أوامر من الخارج ولا يملك سلطة
دوديك: زيلينسكي يتصرف بناء على أوامر من الخارج ولا يملك سلطة
قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن فلاديمير زيلينسكي يتبع سياسة موجهة من الخارج، لكن هؤلاء القادة لا يكسبون أبدا بالصراعات لصالح شعبهم. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:25+0000
2023-05-23T09:28+0000
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وأضاف دوديك في مقابلة مع "ATV" : "نتمنى أن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن، لكن من المؤكد أن فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي سلطة، وسياسته كما قيل له. هؤلاء الناس لم ينتصروا في الحروب من أجل شعوبهم".ووفقا للرئيس دوديك، تجاهلت بانيا لوكا (عاصمة جمهورية صرب البوسنة والهرسك)، "سياسة التبعية، التي يطالب بها الغرب في مسألة فرض عقوبات ضد روسيا".يوم أمس الاثنين، وصل رئيس جمهورية صرب البوسنة إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، كما سيلتقي اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/المبعوث-الصيني-لأوكرانيا-يلتقي-زيلينسكي-للوساطة-والقمة-العربية-في-جدة-أمام-اختبار-جديد-1077228785.html
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روسيا, العالم

دوديك: زيلينسكي يتصرف بناء على أوامر من الخارج ولا يملك سلطة

09:25 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 23.05.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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قال رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن فلاديمير زيلينسكي يتبع سياسة موجهة من الخارج، لكن هؤلاء القادة لا يكسبون أبدا بالصراعات لصالح شعبهم.
وأضاف دوديك في مقابلة مع "ATV" : "نتمنى أن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن، لكن من المؤكد أن فلاديمير زيلينسكي لا يملك أي سلطة، وسياسته كما قيل له. هؤلاء الناس لم ينتصروا في الحروب من أجل شعوبهم".

وكتب دوديك على الشبكات الاجتماعية، قبل رحلته إلى موسكو، أن جمهورية صرب البوسنة والهرسك تواصل التعاون مع روسيا ولها الحق في اتباع سياستها الحقيقية تحت الضغط.

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المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي للوساطة والقمة العربية في جدة أمام اختبار جديد
19 مايو, 16:35 GMT
ووفقا للرئيس دوديك، تجاهلت بانيا لوكا (عاصمة جمهورية صرب البوسنة والهرسك)، "سياسة التبعية، التي يطالب بها الغرب في مسألة فرض عقوبات ضد روسيا".
يوم أمس الاثنين، وصل رئيس جمهورية صرب البوسنة إلى موسكو، حيث أجرى محادثات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، كما سيلتقي اليوم مع الرئيس فلاديمير بوتين.
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