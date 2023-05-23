https://sputnikarabic.ae/20230523/زعيم-صرب-البوسنة-لا-يمكن-أن-نكون-جزءا-من-الناتو-1077362927.html

زعيم صرب البوسنة: لا يمكن أن نكون جزءا من "الناتو"

زعيم صرب البوسنة: لا يمكن أن نكون جزءا من "الناتو"

أكد زعيم صرب البوسنة، ميلوراد دوديك، أنه لا يمكن أن تكون بلاده جزءا من الناتو. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

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حصري

روسيا

البوسنة والهرسك

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وقال دوديك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بالعضوية في الناتو، تعرضت صربيا للقصف من قبل الناتو، لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه القوى، لا يمكننا أن نكون جزءًا من الناتو. لقد ألحق الناتو أضرارًا جسيمة بالشعب الصربي".وقال: "هناك القليل من البرامج الإعلامية حول روسيا في البلقان. لدى الأمريكيين والغرب الكثير من وسائل الإعلام الخاصة بهم هنا، روسيا لديها فقط "سبوتنيك". تريد الولايات المتحدة إغلاق جميع وسائل الإعلام التي لا تعجبها".دوديك يعلق على العقوبات ضد روسياوقال دوديك إن البوسنة والهرسك لم تتخذ أي قرارات بفرض عقوبات على روسيا بفضل جمهورية صرب البوسنة والهرسك، ووردا على سؤال حول احتمال فرض عقوبات على روسيا من البوسنة والهرسك: "تصريحات البوسنيين من سراييفو ليست مهمة، لا يوجد قرار قانوني بشأن العقوبات، لن ننضم إليهم، نواصل اتباع سياسة عدم الانحياز في هذه القضية".

https://sputnikarabic.ae/20230523/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وجمهورية-صرب-البوسنة-والهرسك-تتطور-بنجاح-1077360344.html

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حصري, روسيا, البوسنة والهرسك