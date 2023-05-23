عربي
https://sputnikarabic.ae/20230523/شاحنة-تصطدم-بالقرب-من-البيت-الأبيض-فيديو-1077335602.html
شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو
شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:32+0000
2023-05-23T09:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d527e69f366709a5e060fa8baaaec297.jpg
وأشار رئيس الاتصالات بالخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن سبب الاصطدام قيد التحقيق.وأفاد غوغليلمي بأنه "قبل وقت قصير من الساعة 10:00 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، احتجز ضباط من الفرقة النظامية للخدمة السرية سائق شاحنة صغيرة، بعد اصطدامه بالحواجز الأمنية على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت في الشارع السادس عشر، ولم تقع إصابات في أي جهاز سري أو البيت الأبيض".وكتبت على "تويتر" أن "سبب وقوع الحادث ما زال قيد التحقيق".وأضاف رئيس الاتصالات في البيت الأبيض، أنتوني غوغليلمي، أنه تم إغلاق العديد من الشوارع وممرات المشاة كجزء من التحقيق، مضيفا أن سائق الشاحنة ربما يكون قد تسبب عمدا في حادث الطريق.وقال: "تم اعتبار أن الشاحنة آمنة من قبل إدارة شرطة واشنطن، ويكشف التحقيق الأولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت، عمدا".وأضاف أن شرطة بارك الأمريكية ستوجه الاتهامات، بمساعدة تحقيقية من جهاز الخدمة السرية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed55a9523c7535729c013c4f7a6bf5d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو

09:32 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 23.05.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وأشار رئيس الاتصالات بالخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن سبب الاصطدام قيد التحقيق.
وأفاد غوغليلمي بأنه "قبل وقت قصير من الساعة 10:00 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، احتجز ضباط من الفرقة النظامية للخدمة السرية سائق شاحنة صغيرة، بعد اصطدامه بالحواجز الأمنية على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت في الشارع السادس عشر، ولم تقع إصابات في أي جهاز سري أو البيت الأبيض".
وكتبت على "تويتر" أن "سبب وقوع الحادث ما زال قيد التحقيق".
وأضاف رئيس الاتصالات في البيت الأبيض، أنتوني غوغليلمي، أنه تم إغلاق العديد من الشوارع وممرات المشاة كجزء من التحقيق، مضيفا أن سائق الشاحنة ربما يكون قد تسبب عمدا في حادث الطريق.
وقال: "تم اعتبار أن الشاحنة آمنة من قبل إدارة شرطة واشنطن، ويكشف التحقيق الأولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت، عمدا".
وأضاف أن شرطة بارك الأمريكية ستوجه الاتهامات، بمساعدة تحقيقية من جهاز الخدمة السرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала