https://sputnikarabic.ae/20230523/شاحنة-تصطدم-بالقرب-من-البيت-الأبيض-فيديو-1077335602.html
شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو
شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T09:32+0000
2023-05-23T09:32+0000
2023-05-23T09:33+0000
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وأشار رئيس الاتصالات بالخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن سبب الاصطدام قيد التحقيق.وأفاد غوغليلمي بأنه "قبل وقت قصير من الساعة 10:00 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، احتجز ضباط من الفرقة النظامية للخدمة السرية سائق شاحنة صغيرة، بعد اصطدامه بالحواجز الأمنية على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت في الشارع السادس عشر، ولم تقع إصابات في أي جهاز سري أو البيت الأبيض".وكتبت على "تويتر" أن "سبب وقوع الحادث ما زال قيد التحقيق".وأضاف رئيس الاتصالات في البيت الأبيض، أنتوني غوغليلمي، أنه تم إغلاق العديد من الشوارع وممرات المشاة كجزء من التحقيق، مضيفا أن سائق الشاحنة ربما يكون قد تسبب عمدا في حادث الطريق.وقال: "تم اعتبار أن الشاحنة آمنة من قبل إدارة شرطة واشنطن، ويكشف التحقيق الأولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت، عمدا".وأضاف أن شرطة بارك الأمريكية ستوجه الاتهامات، بمساعدة تحقيقية من جهاز الخدمة السرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
شاحنة تصطدم بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض... فيديو
09:32 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن اصطدام سيارة بالحواجز الأمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
وأشار رئيس الاتصالات بالخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي، أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن سبب الاصطدام قيد التحقيق.
وأفاد غوغليلمي بأنه "قبل وقت قصير من الساعة 10:00 من مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، احتجز ضباط من الفرقة النظامية للخدمة السرية سائق شاحنة صغيرة، بعد اصطدامه بالحواجز الأمنية على الجانب الشمالي من ميدان لافاييت في الشارع السادس عشر، ولم تقع إصابات في أي جهاز سري أو البيت الأبيض
".
وكتبت على "تويتر" أن "سبب وقوع الحادث ما زال قيد التحقيق".
وأضاف رئيس الاتصالات في البيت الأبيض، أنتوني غوغليلمي، أنه تم إغلاق العديد من الشوارع وممرات المشاة كجزء من التحقيق، مضيفا أن سائق الشاحنة ربما يكون قد تسبب عمدا في حادث الطريق.
وقال: "تم اعتبار أن الشاحنة
آمنة من قبل إدارة شرطة واشنطن، ويكشف التحقيق الأولي أن السائق ربما يكون قد صدم الحواجز الأمنية في ساحة لافاييت، عمدا".
وأضاف أن شرطة بارك الأمريكية ستوجه الاتهامات، بمساعدة تحقيقية من جهاز الخدمة السرية.