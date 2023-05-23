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https://sputnikarabic.ae/20230523/صحيفة-كريستيانو-رونالدو-يعتزم-الرحيل-عن-النصر-السعودي-والعودة-إلى-أوروبا-1077341654.html
صحيفة: كريستيانو رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر السعودي والعودة إلى أوروبا
صحيفة: كريستيانو رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر السعودي والعودة إلى أوروبا
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن فريق النصر السعودي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:42+0000
2023-05-23T11:42+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي النصر السعودي
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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها، إن "كريستيانو رونالدو بات عازما على الرحيل من صفوف نادي النصر السعودي، وذلك بسبب اعتياده على الأجواء الأوروبية وعدم التكيف مع داخل المملكة العربية السعودية".وأضافت الصحيفة أن "رونالدو قرر العودة إلى أوروبا من جديد، حيث باتت رغبته الأولى الانضمام لناد يوجد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل"، مؤكدة أنه سيدفع مبلغا ماليا كبيرا إذا قرر فسخ تعاقده مع "العالمي"، الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، حيث خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتان في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230209/رونالدو-يكسر-حاجز-الـ500-هدف-بأول-سوبر-هاتريك-مع-النصر-السعودي-1073333306.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, رياضة, الأخبار, منوعات

صحيفة: كريستيانو رونالدو يعتزم الرحيل عن النصر السعودي والعودة إلى أوروبا

11:42 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / -البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن فريق النصر السعودي، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في تقرير لها، إن "كريستيانو رونالدو بات عازما على الرحيل من صفوف نادي النصر السعودي، وذلك بسبب اعتياده على الأجواء الأوروبية وعدم التكيف مع داخل المملكة العربية السعودية".
وأضافت الصحيفة أن "رونالدو قرر العودة إلى أوروبا من جديد، حيث باتت رغبته الأولى الانضمام لناد يوجد في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل"، مؤكدة أنه سيدفع مبلغا ماليا كبيرا إذا قرر فسخ تعاقده مع "العالمي"، الذي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2025.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
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رونالدو يكسر حاجز الـ500 هدف بأول "سوبر هاتريك" مع "النصر" السعودي
9 فبراير, 19:53 GMT
وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، حيث خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتان في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.
وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
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