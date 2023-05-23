https://sputnikarabic.ae/20230523/صندوق-النقد-الدولي-يعلق-على-أزمة-سقف-الدين-الأمريكي-1077363488.html
صندوق النقد الدولي يعلق على أزمة سقف الدين الأمريكي
صندوق النقد الدولي يعلق على أزمة سقف الدين الأمريكي
علقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، على أزمة سقف الدين الأمريكي، وذلك على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين بين الجمهوريين... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T20:43+0000
2023-05-23T20:43+0000
2023-05-23T20:43+0000
صندوق النقد الدولي
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وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي، إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي.وأضافت: "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد ديونها، رغم عدم وجود اتفاق في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين.وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وأكدا خلاله عدم السماح بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230516/الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-سيناريوهات-مدمرة-إذا-فشل-الكونغرس-في-زيادة-حد-الدين-1077088666.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صندوق النقد الدولي يعلق على أزمة سقف الدين الأمريكي
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علقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، على أزمة سقف الدين الأمريكي، وذلك على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحفي، إنها تأمل ألا يضطر الاقتصاد العالمي
إلى الانتظار حتى اللحظات الأخيرة حتى يجري التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي.
وأضافت: "نأمل ألا نضطر إلى الانتظار كل هذا الوقت".
وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الولايات المتحدة لن تتخلف أبدا عن سداد ديونها، رغم عدم وجود اتفاق في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين.
وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن
، في وقت سابق اليوم، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وأكدا خلاله عدم السماح بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حالياً، أكثر من 31 تريليون دولار؛ وهو ما يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية
الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية"، نتيجة لصعود مبلغ الدين وبلوغه السقف المحدد، عند 31.381 تريليون دولار.