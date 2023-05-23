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طائرة مسيرة تُسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات
https://sputnikarabic.ae/20230523/طائرة-مسيرة-تُسقط-عبوة-ناسفة-على-طريق-في-بيلغورود-ولم-تقع-إصابات--1077364015.html
طائرة مسيرة تُسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات
طائرة مسيرة تُسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات
أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم إقليم بيلغورود الروسي، يوم الأربعاء، بأن طائرة بدون طيار ألقت جسمًا ناسفًا على الطريق في إقليم بيلغورود الروسي، مما أدى إلى تلف... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T21:20+0000
2023-05-23T21:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف على تيليغرام: "تم إلقاء جسم ناسف من طائرة بدون طيار على الطريق في بيلغورود. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تحدث أي إصابات بشرية، وتضررت سيارة".وأضاف الحاكم أن خبراء تفكيك القنابل والخدمات العملياتية يعملون في الموقع.ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في الإقليم، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، وأربع مركبات مصفحة، وخمسة شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الدفاع-الروسية-تظهر-خسائر-المخربين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077361864.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

طائرة مسيرة تُسقط عبوة ناسفة بإقليم بيلغورود الروسي ولم تقع إصابات

21:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 23.05.2023)
© AFP 2023 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / George Ourfalian
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أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم إقليم بيلغورود الروسي، يوم الأربعاء، بأن طائرة بدون طيار ألقت جسمًا ناسفًا على الطريق في إقليم بيلغورود الروسي، مما أدى إلى تلف سيارة.
وقال غلادكوف على تيليغرام: "تم إلقاء جسم ناسف من طائرة بدون طيار على الطريق في بيلغورود. ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تحدث أي إصابات بشرية، وتضررت سيارة".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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19:07 GMT
وأضاف الحاكم أن خبراء تفكيك القنابل والخدمات العملياتية يعملون في الموقع.
ويوم الاثنين الماضي، تسللت مجموعة أوكرانية للتجسس والتخريب إلى أراضي منطقة غرايفورونسكي في الإقليم، مما دفع إلى إجراء عملية مضادة للإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 70 إرهابيًا أوكرانيًا، وأربع مركبات مصفحة، وخمسة شاحنات تم تدميرها نتيجة للعملية المضادة للإرهاب، في حين تم طرد البقية إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمروا في تعرضهم للنيران حتى تم تدميرهم تمامًا.
وقالت السلطات المحلية إن إجراءات مجموعة التخريب الأوكرانية أدت إلى إصابة 13 مدنيًا ومقتل مدني واحد.
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