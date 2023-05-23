https://sputnikarabic.ae/20230523/كردستان-العراق-مقتل-3-عناصر-مرتبطين-بحزب-العمال-الكردستاني-بقصف-تركي-في-قضاء-سنجار-1077333926.html
كردستان العراق: مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في قضاء سنجار
كردستان العراق: مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في قضاء سنجار
قصفت طائرات مسيرة تركية، صباح اليوم الثلاثاء، "مقرا لجماعة عسكرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في منطقة خانه سور في قضاء سنجار". 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T08:25+0000
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وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إن "طائرات مسيّرة تابعة لتركيا استهدفت، بحدود الساعة الخامسة صباحاً، مقراً لوحدات مقاومة شنكال (ي ب ش)"، مشيرة إلى أن "القصف أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين"، حسب موقع "كوردستان 24" الكردي.وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا"، على حد قوله.وقال أردوغان، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا، كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230321/وزير-الدفاع-التركي-حزب-العمال-الكردستاني-تهديد-لأنقرة-وبغداد-1074995638.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/أردوغان-ننتظر-من-العراق-تصنيف-حزب-العمال-الكردستاني-منظمة-إرهابية-1075003988.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار كردستان, الأخبار, العالم العربي
كردستان العراق: مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في قضاء سنجار
08:25 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
قصفت طائرات مسيرة تركية، صباح اليوم الثلاثاء، "مقرا لجماعة عسكرية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في منطقة خانه سور في قضاء سنجار".
وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إن "طائرات مسيّرة تابعة لتركيا استهدفت، بحدود الساعة الخامسة صباحاً، مقراً لوحدات مقاومة شنكال (ي ب ش)"، مشيرة إلى أن "القصف أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين"، حسب موقع
"كوردستان 24" الكردي.
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب
بالكامل شمالي العراق وسوريا"، على حد قوله.
وقال أردوغان، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا، كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".
وتسيطر تركيا
على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني
، بالنسبة لتركيا.