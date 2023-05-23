https://sputnikarabic.ae/20230523/مؤسسات-إماراتية-تدرس-استثمارات-بـ-2-مليار-دولار-في-كوريا-الجنوبية-1077336754.html
مؤسسات إماراتية تدرس استثمارات بـ 2 مليار دولار في كوريا الجنوبية
مؤسسات إماراتية تدرس استثمارات بـ 2 مليار دولار في كوريا الجنوبية
أكدت وزارة المال الكورية الجنوبية أن عددا من المؤسسات الإماراتية تدرس استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في قطاعات مختلفة داخل كوريا الجنوبية. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:04+0000
2023-05-23T10:04+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة "يونهاب"، أكدت وزارة المال الكورية الجنوبية، أن هذه الخطوة تأتي كإحدى نتائج اجتماع الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في يناير/ كانون الثاني الماضي.وقال بيان الوزارة: "حتى الآن، ساعدت مؤسسات أبو ظبي في تحديد ما يقرب من ملياري دولار من الفرص الاستثمارية المحتملة في كوريا الجنوبية"، لافتةً إلى أن "بنك التنمية الكوري وشركة مبادلة للاستثمار وقّعا على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة الاستثمار السيادي الكوري، والتي ستكون بمثابة آلية لتنسيق الاستثمار الجماعي للإمارات في كوريا".وكان وفد إماراتي من 4 صناديق مملوكة للدولة، قد زار كوريا الجنوبية، من الاثنين إلى الثلاثاء الأسبوع الماضي، وذلك لـ "استكشاف فرص الأعمال في قطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا الحيوية".يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت قد أعلنت إبان اجتماع بن زايد مع الرئيس يون سيوك-يول، عن قرارها باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.طالع أيضا: رئيس كوريا الجنوبية يخطط لإبرام صفقات عسكرية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الإمارات
https://sputnikarabic.ae/20230115/سيئول-الإمارات-تستثمر-30-مليار-دولار-في-كوريا-الجنوبية-منها-في-الطاقة-النووية-والأسلحة--1072299647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية
مؤسسات إماراتية تدرس استثمارات بـ 2 مليار دولار في كوريا الجنوبية
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أكدت وزارة المال الكورية الجنوبية أن عددا من المؤسسات الإماراتية تدرس استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في قطاعات مختلفة داخل كوريا الجنوبية.
ووفقا لبيان
نشرته وكالة "يونهاب"، أكدت وزارة المال الكورية الجنوبية، أن هذه الخطوة تأتي كإحدى نتائج اجتماع الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال بيان الوزارة: "حتى الآن، ساعدت مؤسسات أبو ظبي
في تحديد ما يقرب من ملياري دولار من الفرص الاستثمارية المحتملة في كوريا الجنوبية"، لافتةً إلى أن "بنك التنمية الكوري وشركة مبادلة للاستثمار وقّعا على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة الاستثمار السيادي الكوري، والتي ستكون بمثابة آلية لتنسيق الاستثمار الجماعي للإمارات في كوريا".
وفيما أشار البيان إلى أن الاستثمارات المتوقعة "تغطي مختلف القطاعات من الطاقة إلى الثقافة"، أكد أن "الأموال الواسعة النطاق ستصل إلى الشركات الناشئة والشركات المغامرة في كوريا الجنوبية، وستساعدها على النمو إلى المستوى التالي".
وكان وفد إماراتي من 4 صناديق مملوكة للدولة، قد زار كوريا الجنوبية، من الاثنين إلى الثلاثاء الأسبوع الماضي، وذلك لـ "استكشاف فرص الأعمال في قطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا الحيوية".
يشار إلى أن الإمارات العربية
المتحدة كانت قد أعلنت إبان اجتماع بن زايد مع الرئيس يون سيوك-يول، عن قرارها باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.