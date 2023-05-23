تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

رحبت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة ٧ أيام، يوم أمس في مدينة #جدة، والمقرر أن يدخل حيز النفاذ بعد ٤٨ ساعة من توقيعه، مشيدة بالدور الهام والجهود التي بذلتها #المملكة_العربية_السعودية و… pic.twitter.com/uTN95UYX8B