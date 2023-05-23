تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
05:23 GMT 23.05.2023
إطلاق نار متقطع وتحليق للطيران جنوبي أم درمان بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة
05:18 GMT 23.05.2023
اشتباكات في الخرطوم على رغم بدء سريان اتفاق جديد لوقف النار
23:59 GMT 22.05.2023
إعلام: هدوء حذر ببعض مناطق الخرطوم مع سريان الهدنة.. واشتباكات في مناطق آخرى
20:05 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأمريكية: هناك آلية مراقبة تدعمها واشنطن والرياض للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار القصير الأمد في السودان
19:12 GMT 21.05.2023
مستشار قائد الدعم السريع بالسودان: نأمل أن تتحول الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار ولن نخرج من المواقع التي سيطرنا عليها بعد انقلاب الجيش على قواتنا
18:21 GMT 21.05.2023
18:21 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة ٧ أيام في مدينة جدة وتشيد بالدور الهام والجهود التي بذلتها السعودية وأمريكا للوصول إلى هذا الاتفاق
17:52 GMT 21.05.2023
الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ترحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت في السودان
16:05 GMT 21.05.2023
16:05 GMT 21.05.2023
قوات الدعم السريع: نرحب بالتوقيع على اتفاق جدة بشأن وقف إطلاق النار قصير الأمد ونؤكد التزامنا التام بالاتفاق الذي يبدأ مساء غد الاثنين
15:32 GMT 21.05.2023
15:24 GMT 21.05.2023
الطيران الحربي التابع للجيش السوداني يقصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم
15:19 GMT 21.05.2023
السودان.. تجدد القصف الجوي في العاصمة الخرطوم
14:42 GMT 21.05.2023
الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان
14:28 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة في ليبيا ترحب باتفاق تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتعتبره تمهيدا لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.
14:26 GMT 21.05.2023
وزارة الخارجية المصرية تهيب بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التجمع بنقطة مطار دنقلا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 مايو 2023.
14:01 GMT 21.05.2023
13:59 GMT 21.05.2023
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس يدعو طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح ويعرب عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر
13:48 GMT 21.05.2023
الأمم المتحدة تعلن نزوح 85 ألف شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، إثر إحراق جميع المواقع التي يتجمع فيها النازحون جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
13:44 GMT 21.05.2023