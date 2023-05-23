https://sputnikarabic.ae/20230523/ماذا-يعني-دعم-أوغان-لأردوغان-في-الانتخابات-التركية-1077336586.html

ماذا يعني دعم أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية

ماذا يعني دعم أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية

أعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أمس الاثنين، عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

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2023-05-23T10:02+0000

رجب طيب أردوغان

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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ويشير القرار الصادر عن مرشح تحالف "الأجداد"، أوغان، بأن تؤول نسبة الـ5.17% التي نالها إثر انسحاب زعيم حزب "البلد"، محرم إنجه، من السباق الرئاسي في الجولة الأولى من الانتخابات، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وحصل أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، على نسبة 49.51، متقدمًا على منافسه في الجولة الثانية، كمال كليجدار أوغلو.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه "لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري".وأعرب أردوغان، خلال لقاء تلفزيوني، عن شكره لسنان أوغان على دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230522/-أردوغان-يطرح-5-أسئلة-على-الأتراك-قبل-جولة-الإعادة-1077305905.html

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رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار