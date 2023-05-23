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ماذا يعني دعم أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية
ماذا يعني دعم أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية
أعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أمس الاثنين، عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:02+0000
2023-05-23T10:02+0000
رجب طيب أردوغان
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
العالم
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ويشير القرار الصادر عن مرشح تحالف "الأجداد"، أوغان، بأن تؤول نسبة الـ5.17% التي نالها إثر انسحاب زعيم حزب "البلد"، محرم إنجه، من السباق الرئاسي في الجولة الأولى من الانتخابات، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وحصل أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، على نسبة 49.51، متقدمًا على منافسه في الجولة الثانية، كمال كليجدار أوغلو.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه "لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري".وأعرب أردوغان، خلال لقاء تلفزيوني، عن شكره لسنان أوغان على دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230522/-أردوغان-يطرح-5-أسئلة-على-الأتراك-قبل-جولة-الإعادة-1077305905.html
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رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

ماذا يعني دعم أوغان لأردوغان في الانتخابات التركية

10:02 GMT 23.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالمرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان
المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلن المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، سنان أوغان، أمس الاثنين، عن دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والمقامة في يوم 28 من الشهر الجاري.
ويشير القرار الصادر عن مرشح تحالف "الأجداد"، أوغان، بأن تؤول نسبة الـ5.17% التي نالها إثر انسحاب زعيم حزب "البلد"، محرم إنجه، من السباق الرئاسي في الجولة الأولى من الانتخابات، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وحصل أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، على نسبة 49.51، متقدمًا على منافسه في الجولة الثانية، كمال كليجدار أوغلو.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
أردوغان يطرح 5 أسئلة على الأتراك قبل جولة الإعادة
أمس, 08:54 GMT
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أنه "لم يساوم مرشح الرئاسة المنسحب سنان أوغان، الذي أيد ترشيحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار الجاري".
وأعرب أردوغان، خلال لقاء تلفزيوني، عن شكره لسنان أوغان على دعمه له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
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