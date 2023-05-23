https://sputnikarabic.ae/20230523/محكمة-باكستانية-تقرر-الإفراج-بكفالة-عن-رئيس-الوزراء-السابق-عمران-خان-في-8-قضايا--1077332555.html
محكمة باكستانية تقرر الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا
محكمة باكستانية تقرر الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا
قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، منح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T07:20+0000
2023-05-23T07:20+0000
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وأوضحت صحيفة "دون" الباكستانية أن "محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد منحت اليوم الإفراج بكفالة عن عمران خان في 8 قضايا تتعلق بالعنف في المجمع القضائي".ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.ونوهت بأن "هذه القضايا تم تسجيلها ضد عمران خان في مراكز شرطة متعددة في العاصمة إسلام أباد، حيث اتهمت الشرطة خان ومناصريه بالتورط في مهاجمة الشرطة وإثارة الاضطرابات خارج المجمع القضائي في إسلام أباد أثناء جلسة الاستماع في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)".
https://sputnikarabic.ae/20230517/ربما-تكون-هذه-تغريدتي-الأخيرة-عمران-خان-الشرطة-تطوق-منزلي-فيديو-1077148615.html
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العالم
محكمة باكستانية تقرر الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في 8 قضايا
07:20 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 23.05.2023) تابعنا عبر
قررت محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، منح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إفراجا بكفالة على ذمة محاكمته في 8 قضايا تتعلق بالعنف وإثارة الاضطرابات.
وأوضحت صحيفة "دون" الباكستانية أن "محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد منحت اليوم الإفراج بكفالة عن عمران خان في 8 قضايا تتعلق بالعنف في المجمع القضائي".
ووافقت المحكمة أثناء جلسة التماس على كفالة رئيس "حركة الإنصاف" الباكستانية عمران خان، حتى 8 حزيران/يونيو.
ونوهت بأن "هذه القضايا تم تسجيلها ضد عمران خان في مراكز شرطة متعددة في العاصمة إسلام أباد، حيث اتهمت الشرطة خان ومناصريه بالتورط في مهاجمة الشرطة وإثارة الاضطرابات خارج المجمع القضائي في إسلام أباد أثناء جلسة الاستماع في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)".