https://sputnikarabic.ae/20230523/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-العليمي-الأوضاع-في-اليمن-1077360153.html
محمد بن زايد يبحث مع العليمي الأوضاع في اليمن
محمد بن زايد يبحث مع العليمي الأوضاع في اليمن
التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبحثا الأوضاع في اليمن. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T17:49+0000
2023-05-23T17:49+0000
2023-05-23T17:49+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الجانبان أيضا، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.وخلال اللقاء، أكد ابن زايد "وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي اليمني عن شكره للرئيس الإماراتي وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.وتسيطر الجماعة، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة اللآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, العالم العربي, الأخبار
محمد بن زايد يبحث مع العليمي الأوضاع في اليمن
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التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وبحثا الأوضاع في اليمن.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ناقش الجانبان أيضا، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد ابن زايد
"وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار".
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي اليمني
عن شكره للرئيس الإماراتي وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني.
وتسيطر الجماعة، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة اللآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.