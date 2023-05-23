مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك

أتى مستوى التأهب المتزايد، يوم الأحد الماضي - إلى "المرحلة الصفراء - الدرجة الثالثة" - بعد يوم من توقف مطارين في مكسيكو سيتي مؤقتًا عن العمل بسبب تساقط الرماد البركاني.زاد نشاط أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، بركان بوبوكاتيبيتل، خلال الأسبوع الماضي. لم يتم إصدار أوامر بالإجلاء لكن السلطات تستعد لهذا السيناريو وتطلب من الناس البقاء خارج دائرة نصف قطرها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) حول منطقة ذروة الخطر.شاهد أيضا - ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
رفعت السلطات المكسيكية، في 21 مايو/ أيار، مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، حيث انبعث الدخان والرماد والصخور المنصهرة في السماء، مما يشكل مخاطر على الطيران والمجتمعات البعيدة أدناه.
أتى مستوى التأهب المتزايد، يوم الأحد الماضي - إلى "المرحلة الصفراء - الدرجة الثالثة" - بعد يوم من توقف مطارين في مكسيكو سيتي مؤقتًا عن العمل بسبب تساقط الرماد البركاني.
زاد نشاط أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، بركان بوبوكاتيبيتل، خلال الأسبوع الماضي. لم يتم إصدار أوامر بالإجلاء لكن السلطات تستعد لهذا السيناريو وتطلب من الناس البقاء خارج دائرة نصف قطرها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) حول منطقة ذروة الخطر.