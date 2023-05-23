https://sputnikarabic.ae/20230523/مناظر-لثوران-بركان-بوبوكاتيبيتل-في-المكسيك-1077338120.html

مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك

مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك

رفعت السلطات المكسيكية، في 21 مايو/ أيار، مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، حيث انبعث الدخان والرماد والصخور... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T13:19+0000

2023-05-23T13:19+0000

2023-05-23T13:32+0000

وسائط متعددة

صور

المكسيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077338280_0:283:3073:2011_1920x0_80_0_0_327f8e22d5cf2858b38661cef0c70d93.jpg

أتى مستوى التأهب المتزايد، يوم الأحد الماضي - إلى "المرحلة الصفراء - الدرجة الثالثة" - بعد يوم من توقف مطارين في مكسيكو سيتي مؤقتًا عن العمل بسبب تساقط الرماد البركاني.زاد نشاط أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، بركان بوبوكاتيبيتل، خلال الأسبوع الماضي. لم يتم إصدار أوامر بالإجلاء لكن السلطات تستعد لهذا السيناريو وتطلب من الناس البقاء خارج دائرة نصف قطرها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) حول منطقة ذروة الخطر.شاهد أيضا - ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو

المكسيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, المكسيك