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https://sputnikarabic.ae/20230523/مناظر-لثوران-بركان-بوبوكاتيبيتل-في-المكسيك-1077338120.html
مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك
مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك
رفعت السلطات المكسيكية، في 21 مايو/ أيار، مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، حيث انبعث الدخان والرماد والصخور... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T13:19+0000
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أتى مستوى التأهب المتزايد، يوم الأحد الماضي - إلى "المرحلة الصفراء - الدرجة الثالثة" - بعد يوم من توقف مطارين في مكسيكو سيتي مؤقتًا عن العمل بسبب تساقط الرماد البركاني.زاد نشاط أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، بركان بوبوكاتيبيتل، خلال الأسبوع الماضي. لم يتم إصدار أوامر بالإجلاء لكن السلطات تستعد لهذا السيناريو وتطلب من الناس البقاء خارج دائرة نصف قطرها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) حول منطقة ذروة الخطر.شاهد أيضا - ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
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фото, صور, المكسيك
фото, صور, المكسيك

مناظر لثوران بركان بوبوكاتيبيتل في المكسيك

13:19 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 13:32 GMT 23.05.2023)
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رفعت السلطات المكسيكية، في 21 مايو/ أيار، مستوى التحذير لانبعاث بركان بوبوكاتيبيتل إلى الدرجة الأولى دون مستوى الإنذار الأحمر، حيث انبعث الدخان والرماد والصخور المنصهرة في السماء، مما يشكل مخاطر على الطيران والمجتمعات البعيدة أدناه.
أتى مستوى التأهب المتزايد، يوم الأحد الماضي - إلى "المرحلة الصفراء - الدرجة الثالثة" - بعد يوم من توقف مطارين في مكسيكو سيتي مؤقتًا عن العمل بسبب تساقط الرماد البركاني.
زاد نشاط أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، بركان بوبوكاتيبيتل، خلال الأسبوع الماضي. لم يتم إصدار أوامر بالإجلاء لكن السلطات تستعد لهذا السيناريو وتطلب من الناس البقاء خارج دائرة نصف قطرها 7.5 ميل (12 كيلومترًا) حول منطقة ذروة الخطر.
شاهد أيضا - ثوران بركان نشط في المكسيك ... فيديو
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
1/7
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
2/7
© AFP 2023 / Erik Gomez Tochimani

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

© AP Photo / Marco Ugarte

امرأة تسير في الشارع مغطاة بالرماد من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، المكسيك، 22 مايو 2023.

امرأة تسير في الشارع مغطاة بالرماد من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، المكسيك، 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/7
© AP Photo / Marco Ugarte

امرأة تسير في الشارع مغطاة بالرماد من بركان بوبوكاتيبيتل في سنتياغو زاليتينتلا، المكسيك، 22 مايو 2023.

© AP Photo / Marco Ugarte

نساء يسرن في احدى الشوارع مغطى برماد بركان بوبوكاتيبتل في أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023.

نساء يسرن في احدى الشوارع مغطى برماد بركان بوبوكاتيبتل في أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Marco Ugarte

نساء يسرن في احدى الشوارع مغطى برماد بركان بوبوكاتيبتل في أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023.

© AFP 2023 / Osvaldo Cantero

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سان نيكولاس دي لوس رانشوس، ولاية بويبلا، المكسيك في 20 مايو 2023.

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سان نيكولاس دي لوس رانشوس، ولاية بويبلا، المكسيك في 20 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Osvaldo Cantero

تنبعث المواد المتوهجة والرماد والدخان من بركان بوبوكاتيبيتل في سان نيكولاس دي لوس رانشوس، ولاية بويبلا، المكسيك في 20 مايو 2023.

© AP Photo / Marco Ugarte

الرماد البركاني من بركان بوبوكاتيبيتل يسقط فوق أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023.

الرماد البركاني من بركان بوبوكاتيبيتل يسقط فوق أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
6/7
© AP Photo / Marco Ugarte

الرماد البركاني من بركان بوبوكاتيبيتل يسقط فوق أتليكسكو، المكسيك، 22 مايو 2023.

© AP Photo / Marco Ugarte

سيارة مغطاة بالرماد البركاني في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

سيارة مغطاة بالرماد البركاني في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/7
© AP Photo / Marco Ugarte

سيارة مغطاة بالرماد البركاني في سنتياغو زاليتينتلا، ولاية بويبلا، المكسيك، في 22 مايو 2023.

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