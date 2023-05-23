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الدفاع الروسية: استهداف مركز قيادة القوات الأوكرانية وتدمير مستودعين للوقود
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-تزويد-كييف-بالأسلحة-يزيد-من-مخاطر-حدوث-كارثة-نووية-1077340864.html
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:21+0000
2023-05-23T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ميدفيديف، معلقًا على تسليم مقاتلات "إف 16" إلى كييف: "كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري".وأضاف: "كلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها، كلما كان العالم أكثر خطورة، وكلما كانت هذه الأسلحة أكثر تدميراً، زاد احتمال حدوث سيناريو ما يسمى بنهاية العالم النووية".ووصف ميدفيديف تصريحات السلطات الأوكرانية بعدم تورطها في هجمات تخريبية في مقاطعة بيلغورود بأنها "كذبة مطلقة".وأشار إلى أن "نظام كييف مسؤول عن الهجمات التخريبية، وفي النهاية رعاة نظام كييف في الخارج، هذه مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التخريبية".وقال ميدفيديف عن الجماعات التخربيبة في كييف: :هؤلاء الأوغاد، لا يمكنني تسميتهم غير ذلك، يجب القضاء عليهم مثل الفئران وليس أسرهم".
https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-يعلق-على-حادثة-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بيلغورد-1077337913.html
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روسيا, العالم

ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية

11:21 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukin / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukin
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم.
وقال ميدفيديف، معلقًا على تسليم مقاتلات "إف 16" إلى كييف: "كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري".
وأضاف: "كلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها، كلما كان العالم أكثر خطورة، وكلما كانت هذه الأسلحة أكثر تدميراً، زاد احتمال حدوث سيناريو ما يسمى بنهاية العالم النووية".
ووصف ميدفيديف تصريحات السلطات الأوكرانية بعدم تورطها في هجمات تخريبية في مقاطعة بيلغورود بأنها "كذبة مطلقة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على حادثة تسلل مجموعة تخريبية أوكرانية إلى مقاطعة بيلغورود
10:45 GMT
وأشار إلى أن "نظام كييف مسؤول عن الهجمات التخريبية، وفي النهاية رعاة نظام كييف في الخارج، هذه مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التخريبية".
وقال ميدفيديف عن الجماعات التخربيبة في كييف: :هؤلاء الأوغاد، لا يمكنني تسميتهم غير ذلك، يجب القضاء عليهم مثل الفئران وليس أسرهم".
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