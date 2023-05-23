https://sputnikarabic.ae/20230523/ميدفيديف-تزويد-كييف-بالأسلحة-يزيد-من-مخاطر-حدوث-كارثة-نووية-1077340864.html
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T11:21+0000
2023-05-23T11:21+0000
2023-05-23T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال ميدفيديف، معلقًا على تسليم مقاتلات "إف 16" إلى كييف: "كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري".وأضاف: "كلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها، كلما كان العالم أكثر خطورة، وكلما كانت هذه الأسلحة أكثر تدميراً، زاد احتمال حدوث سيناريو ما يسمى بنهاية العالم النووية".ووصف ميدفيديف تصريحات السلطات الأوكرانية بعدم تورطها في هجمات تخريبية في مقاطعة بيلغورود بأنها "كذبة مطلقة".وأشار إلى أن "نظام كييف مسؤول عن الهجمات التخريبية، وفي النهاية رعاة نظام كييف في الخارج، هذه مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التخريبية".وقال ميدفيديف عن الجماعات التخربيبة في كييف: :هؤلاء الأوغاد، لا يمكنني تسميتهم غير ذلك، يجب القضاء عليهم مثل الفئران وليس أسرهم".
https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-يعلق-على-حادثة-تسلل-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-إلى-مقاطعة-بيلغورد-1077337913.html
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روسيا, العالم
ميدفيديف: تزويد كييف بالأسلحة يزيد من مخاطر حدوث كارثة نووية
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف، زاد احتمال حدوث سيناريو النهاية النووية للعالم.
وقال ميدفيديف، معلقًا على تسليم مقاتلات "إف 16" إلى كييف: "كل الإجراءات التي تهدف لتعزيز العنصر العسكري لنظام كييف تؤدي في النهاية إلى شيء واحد فقط زيادة عدد الضحايا وإطالة أمد الصراع العسكري".
وأضاف: "كلما زاد عدد الأسلحة التي يتم توفيرها، كلما كان العالم أكثر خطورة، وكلما كانت هذه الأسلحة أكثر تدميراً، زاد احتمال حدوث سيناريو ما يسمى بنهاية العالم النووية".
ووصف ميدفيديف تصريحات السلطات الأوكرانية بعدم تورطها في هجمات تخريبية في مقاطعة بيلغورود بأنها "كذبة مطلقة".
وأشار إلى أن "نظام كييف مسؤول عن الهجمات التخريبية، وفي النهاية رعاة نظام كييف في الخارج، هذه مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التخريبية".
وقال ميدفيديف عن الجماعات التخربيبة في كييف: :هؤلاء الأوغاد، لا يمكنني تسميتهم غير ذلك، يجب القضاء عليهم مثل الفئران وليس أسرهم".