عربي
https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-يرتفع-إلى-200-مليار-دولار-هذا-العام-1077331196.html
ميشوستين: حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى 200 مليار دولار هذا العام
ميشوستين: حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى 200 مليار دولار هذا العام
أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده في أن روسيا والصين ستصلان بحجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، بحلول نهاية العام... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T06:00+0000
2023-05-23T06:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074977930_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3fdf4354d5307d96c313791a8ab041a6.jpg
وقال ميشوستين، في منتدى الأعمال الروسي الصيني: "أنا متأكد من أننا سنفي هذا العام بالمهمة، التي حددها رئيسا بلدينا، وهي الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار".ووصل ميشوستين، إلى الصين، صباح اليوم، حيث يشارك في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، ويعقد عدة اجتماعات مع القيادة الصينية.وفي اليوم الأول لزيارته، يصل ميشوستين إلى شانغهاي، حيث سيلقي كلمة في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، الذي يشارك فيه العديد من رؤساء الشركات الرائدة في البلدين.وفي اليوم الثاني، وهو الأخير في زيارته، يلتقي ميشوستين بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين؛ ويجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.ومن المتوقع خلال الزيارة، أن يُنظر في قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي – الصيني، في المجالين التجاري والاقتصادي.كما من المقرر إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة؛ ومن المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في نهاية المحادثات.وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الجمعة الماضي، عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميشوستين إلى الصين، بتعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، وإعطاء دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20230521/باتروشيف-يجري-مشاورات-أمنية-مع-عضو-اللجنة-السياسية-للحزب-الشيوعي-الصيني-في-موسكو-1077294902.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/15/1074977930_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_db7b5a644ce34a63b1632f17bb17f24e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ميشوستين: حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى 200 مليار دولار هذا العام

06:00 GMT 23.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو
الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في مقر الحكومة الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده في أن روسيا والصين ستصلان بحجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.
وقال ميشوستين، في منتدى الأعمال الروسي الصيني: "أنا متأكد من أننا سنفي هذا العام بالمهمة، التي حددها رئيسا بلدينا، وهي الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار".
ووصل ميشوستين، إلى الصين، صباح اليوم، حيث يشارك في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، ويعقد عدة اجتماعات مع القيادة الصينية.
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مشاورات أمنية بين روسيا والصين في موسكو
21 مايو, 21:14 GMT
وفي اليوم الأول لزيارته، يصل ميشوستين إلى شانغهاي، حيث سيلقي كلمة في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، الذي يشارك فيه العديد من رؤساء الشركات الرائدة في البلدين.
وفي اليوم الثاني، وهو الأخير في زيارته، يلتقي ميشوستين بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين؛ ويجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.
ومن المتوقع خلال الزيارة، أن يُنظر في قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي – الصيني، في المجالين التجاري والاقتصادي.
كما من المقرر إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة؛ ومن المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في نهاية المحادثات.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الجمعة الماضي، عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميشوستين إلى الصين، بتعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، وإعطاء دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала