https://sputnikarabic.ae/20230523/ميشوستين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-يرتفع-إلى-200-مليار-دولار-هذا-العام-1077331196.html

ميشوستين: حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى 200 مليار دولار هذا العام

ميشوستين: حجم التجارة بين روسيا والصين يرتفع إلى 200 مليار دولار هذا العام

أعرب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده في أن روسيا والصين ستصلان بحجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، بحلول نهاية العام... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T06:00+0000

2023-05-23T06:00+0000

2023-05-23T06:00+0000

روسيا

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وقال ميشوستين، في منتدى الأعمال الروسي الصيني: "أنا متأكد من أننا سنفي هذا العام بالمهمة، التي حددها رئيسا بلدينا، وهي الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار".ووصل ميشوستين، إلى الصين، صباح اليوم، حيث يشارك في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، ويعقد عدة اجتماعات مع القيادة الصينية.وفي اليوم الأول لزيارته، يصل ميشوستين إلى شانغهاي، حيث سيلقي كلمة في منتدى الأعمال الروسي - الصيني، الذي يشارك فيه العديد من رؤساء الشركات الرائدة في البلدين.وفي اليوم الثاني، وهو الأخير في زيارته، يلتقي ميشوستين بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين؛ ويجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ.ومن المتوقع خلال الزيارة، أن يُنظر في قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي – الصيني، في المجالين التجاري والاقتصادي.كما من المقرر إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والزراعة؛ ومن المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية في نهاية المحادثات.وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الجمعة الماضي، عن الأمل في أن تسهم زيارة رئيس الوزراء الروسي ميشوستين إلى الصين، بتعزيز التعاون الثنائي بين موسكو وبكين، وإعطاء دفعة لتعافي الاقتصاد العالمي.

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