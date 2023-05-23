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https://sputnikarabic.ae/20230523/وزيرا-النقل-العراقي-والإيراني-يستعرضان-تطورات-مشروع-شلمجة-البصرة-السككي-1077361534.html
وزيرا النقل العراقي والإيراني يستعرضان تطورات مشروع "شلمجة-البصرة" السككي
وزيرا النقل العراقي والإيراني يستعرضان تطورات مشروع "شلمجة-البصرة" السككي
أجرى وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، مع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، ناقشا خلاله مشروع الربط... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T18:52+0000
2023-05-23T18:52+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجانبين، بذرباش والسعداوي، تبادلا في الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن الزيارة الأربعينية ومشاركة الرعايا الإيرانيين في هذه المناسبة، فضلا عن مدى إمكانية تنظيم اجتماع لوزراء النقل في العاصمة العراقية بغداد.وكلف وزير الطرق الإيراني، هيئة الطرق السككية في بلاده، بمتابعة مشروع إنشاء سكة الحديد بين مدينة شلمجة الإيرانية في محافظة خوزستان– جنوب غربي البلاد والبصرة العراقية، وإعداد تقرير خاص بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن.ويشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لإطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة – البصرة"، وهي تصريحات جاءت على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة والذي عقد في فندق الرشيد ببغداد.وأوضح آل صادق أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إيران أخيرا، تم التأكيد على أهمية إطلاق خط السكة الحديدية "الشلمجة – البصرة"، مشيرا إلى أن عمل البلدين يسير بشكل جدي في هذا الشأن، حتى أن رئيس الوزراء العراقي قد شكل بنفسه لجنة لتولي هذا الملف.وقال السفير الإيراني لدى العراق:سبق وأشار سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، في شهر يوليو/تموز 2019، إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.
https://sputnikarabic.ae/20230312/السفير-الإيراني-لدى-العراق-مصممون-على-إطلاق-خط-السكة-الحديدية-شلمجة-البصرة-1074638813.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, العالم العربي

وزيرا النقل العراقي والإيراني يستعرضان تطورات مشروع "شلمجة-البصرة" السككي

18:52 GMT 23.05.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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أجرى وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، مهرداد بذرباش، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا، مع وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي، ناقشا خلاله مشروع الربط السككي بين شلمجة والبصرة.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجانبين، بذرباش والسعداوي، تبادلا في الاتصال الهاتفي وجهات النظر بشأن الزيارة الأربعينية ومشاركة الرعايا الإيرانيين في هذه المناسبة، فضلا عن مدى إمكانية تنظيم اجتماع لوزراء النقل في العاصمة العراقية بغداد.
قطار في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
السفير الإيراني لدى العراق: مصممون على إطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة البصرة"
12 مارس, 14:27 GMT
وكلف وزير الطرق الإيراني، هيئة الطرق السككية في بلاده، بمتابعة مشروع إنشاء سكة الحديد بين مدينة شلمجة الإيرانية في محافظة خوزستان– جنوب غربي البلاد والبصرة العراقية، وإعداد تقرير خاص بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ويشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، قال السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، إن هناك إرادة جادة بين البلدين لإطلاق خط السكة الحديدية "شلمجة – البصرة"، وهي تصريحات جاءت على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية والعراقية المشتركة والذي عقد في فندق الرشيد ببغداد.
وأوضح آل صادق أنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى إيران أخيرا، تم التأكيد على أهمية إطلاق خط السكة الحديدية "الشلمجة – البصرة"، مشيرا إلى أن عمل البلدين يسير بشكل جدي في هذا الشأن، حتى أن رئيس الوزراء العراقي قد شكل بنفسه لجنة لتولي هذا الملف.
وقال السفير الإيراني لدى العراق:
الجانبان ينفذان الآن التزاماتهما فيما يتعلق بالسكك الحديدية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها قريبا عبر افتتاح خط السكة الحديدية شلمجة البصرة.
سبق وأشار سعيد رسولي، مدير مؤسسة الخطوط السكك الحديدية الإيرانية، في شهر يوليو/تموز 2019، إلى أن مشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية بطول 32 كيلومترا سيبدأ بعد نحو ثلاثة أشهر بتنفيذ وتمويل من إيران وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني وربط البصرة بميناء اللاذقية.
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