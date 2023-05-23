https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-توجد-خارطة-طريق-واضحة-لمستقبل-اللاجئين-السوريين-لدينا-1077354215.html

وزير الخارجية اللبناني: لا توجد خارطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين السوريين لدينا

وزير الخارجية اللبناني: لا توجد خارطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين السوريين لدينا

أكد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، أنه لا توجد خارطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين السوريين في لبنان. 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T15:21+0000

2023-05-23T15:21+0000

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ووفق تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، وصف بوحبيب اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم، "لاجئون اقتصاديون"، مؤكدا أنه لا ينطبق عليهم وصف اللاجئين السياسيين.وقال: "السّوريّون في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللّاجئين السّياسيّين، إذ أنّ معظمهم موجودون في لبنان لأسباب اقتصاديّة"، مؤكدا أن "الوضع الدّاخلي في لبنان لا يحتمل ذلك على الإطلاق، والأموال الّتي يتمّ دفعها لدعمهم في لبنان يجب أن تُدفع لهم في سوريا وفقًا للشروط نفسها".ولفت إلى أن لبنان يحوي "مليونَي سوري، وهذا العدد يهدّد تركيبة الكيان اللّبناني الخاصّة به، إذ كان هناك دائمًا توازن بين المسيحيّين والمسلمين، حيث يشعرون بأنّهم متساوون ولا أفضليّة لأحدهم على الآخر".وفيما دعا بوحبيب إلى "حلّ قضيّة اللّاجئين"، فقد أكد أنه "حتّى الآن، لا توجد خارطة طريق واضحة عن مصيرهم المستقبلي، فهم يقيمون في لبنان منذ 12 عامًا بانتظار الحل، وهذا ما ينتظره الفلسطينيّون في لبنان منذ أكثر من 75 عامًا إلى الآن، ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيّين العودة"، وفق تعبيره.وكشف وزيرالخارجية اللبناني عن حديثه مع "الرّئيس السّوري بشار الأسد ووزير الخارجيّة فيصل المقداد، من أجل الطمّأنة إلى سلامة عودة اللاجئين، وأُفدت أنّه لدى سوريا 40 قانونًا لضمان عدم معاقبة اللّاجئين -من بينهم معارضون ومنشقّون- بأيّ شكل من الأشكال".يشار إلى أن مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون" ربيع الهبر كان قد أكد سابقا لـ"سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا، لافتا إلى أن عدد النازحين الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح"، مشيرا إلى أن "عدد ولادات السوريين قريب إلى عدد ولادات اللبنانيين".طالع أيضا: الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان

https://sputnikarabic.ae/20230520/مفوضية-اللاجئين-ندعم-عودة-النازحين-السوريين-إلى-بلادهم-بشرط-ضمان-أمنهم-1077250360.html

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