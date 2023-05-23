https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-الطاقة-القطري-القادم-أسوأ-بالنسبة-لأزمة-النفط-والغاز-في-أوروبا-1077337127.html

وزير الطاقة القطري: القادم أسوأ بالنسبة لأزمة النفط والغاز في أوروبا

وزير الطاقة القطري: القادم أسوأ بالنسبة لأزمة النفط والغاز في أوروبا

توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، اليوم الثلاثاء، أن "تواجه أوروبا نقصا أسوأ في النفط والغاز"، مشيرا إلى أن "اعتدال فصل الشتاء نسبيا... 23.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-23T10:25+0000

2023-05-23T10:25+0000

2023-05-23T10:25+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أسعار النفط اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار روسيا اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg

وقال الكعبي، خلال منتدى قطر الاقتصادي: "قد ينفد كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جدا، ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026، وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر".وأعلن أن بلاده "تدرس التفاوض على عقود طويلة الأمد لكل الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال بحلول نهاية عام 2023"، منوها إلى أن بلاده "تنتج كمية الغاز الطبيعي المسال الممكنة تقنيا وليس ما يطالب به الآخرون بإنتاجها".وطالب وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر، "بدراسة الأمور بطريقة دقيقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم"، قائلا: "إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في 2024 وحلّ شتاء عادي، أعتقد أن الآتي أعظم".وكان وزيرا الطاقة الإماراتي والقطري، أكد في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن العالم سيظل بحاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وهناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات.وأفادت وكالة "رويترز"، بأن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قال خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الغاز "ليس وقودا انتقاليا بل هو وقود نهائي، وأنه من غير المنصف للبعض في الغرب القول إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقّب عن النفط والغاز".وتعتبر قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم. والإمارات دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعمل على زيادة تركيزها على سوق الغاز، حيث تسعى أوروبا لاستبدال واردات الطاقة الروسية بعد خفض الإمدادات منذ فرض العقوبات الغربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230426/نوفاك-روسيا-تحول-20--من-إمداداتها-النفطية-المخصصة-لأوروبا-إلى-آسيا--1076299207.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/واشنطن-تدعي-قدرتها-على-تعويض-إمدادات-الغاز-والنفط-الروسيين-في-الأسواق-الأوروبية-1074592515.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أسعار النفط اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي