https://sputnikarabic.ae/20230523/وزير-تونسي-السدود-آمنة-رغم-الأمطار-الشديدة-1077337452.html
وزير تونسي: السدود آمنة رغم الأمطار الشديدة
وزير تونسي: السدود آمنة رغم الأمطار الشديدة
كشف وزير الفلاحة التونسي عبد المنعم بلعاتي، عن أن السدود المنتشرة في بعض الولايات آمنة رغم الأمطار الشديدة التي تعرضت لها تلك الولايات مؤخرا. 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:34+0000
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ووفق موقع قناة "نسمة" التونسية، قال بلعاتي: "الأمطار الأخيرة التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية وخاصة بمناطق الشمال الغربي لم تؤثر بشكل كبير على السدود وتراوحت الكميات عموما بين 30 و40 مليون متر مكعب".وناشد الوزيرالتونسي الجميع بـ"ضرورة مواصلة الاقتصاد وترشيد استغلال الموارد المائية بالنظر الى محدودية الكميات المتاحة وارتفاع الطلب على المياه خلال الفترة القادمة".تصريحات وزير الفلاحة التونسي جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى ولاية المهدية، والتي تقع جنوب تونس العاصمة بـ205 كلم.يشار إلى أن تونس تعاني من أزمة مياه، وصلت إلى الدرجة التي أعلنت فيها الحكومة التونسية حالة الطوارئ المائية، مع أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث فرضت نظاما يتم من خلاله تقنين توزيع مياه الشرب، ومنع استعمالها في أغراض أخرى.طالع أيضا: منظمة تونسية: 300 ألف مواطن محرومون من المياه الصالحة للشرب
https://sputnikarabic.ae/20230331/تونس-تعتمد-نظام-حصص-المياه-بسبب-الجفاف-وتحظر-استخدامها-في-الزراعة-وحالات-أخرى-1075381543.html
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وزير تونسي: السدود آمنة رغم الأمطار الشديدة
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كشف وزير الفلاحة التونسي عبد المنعم بلعاتي، عن أن السدود المنتشرة في بعض الولايات آمنة رغم الأمطار الشديدة التي تعرضت لها تلك الولايات مؤخرا.
ووفق موقع
قناة "نسمة" التونسية، قال بلعاتي: "الأمطار الأخيرة التي شهدتها أغلب ولايات الجمهورية وخاصة بمناطق الشمال الغربي لم تؤثر بشكل كبير على السدود وتراوحت الكميات عموما بين 30 و40 مليون متر مكعب".
وناشد الوزيرالتونسي
الجميع بـ"ضرورة مواصلة الاقتصاد وترشيد استغلال الموارد المائية بالنظر الى محدودية الكميات المتاحة وارتفاع الطلب على المياه خلال الفترة القادمة".
تصريحات وزير الفلاحة التونسي جاءت خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى ولاية المهدية، والتي تقع جنوب تونس العاصمة بـ205 كلم.
ودعا بلعاتي المسؤولين الجهويين في ولاية المهدية إلى "ضرورة الجلوس مع الفلاحين ودعوتهم الى المشاركة في الخطة الوطنية لترشيد استهلاك المياه".
يشار إلى أن تونس تعاني من أزمة مياه، وصلت إلى الدرجة التي أعلنت فيها الحكومة التونسية حالة الطوارئ المائية، مع أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث فرضت نظاما يتم من خلاله تقنين توزيع مياه الشرب، ومنع استعمالها في أغراض أخرى.