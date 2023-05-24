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https://sputnikarabic.ae/20230524/أستراليا-امرأة-تمنع-عملية-سرقة-بصراخها-فيديو--1077394753.html
أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو
أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر صراخ امرأة على شخصين ملثمين دخلا عنوة إلى متجر للمجوهرات بقصد السرقة. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
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وتسبب صراخ المرأة القوي بإرباك السارقين حيث بدا عليهما الخوف، ما اضطرهما لمغادرة المكان دون أن يتمكنا من إكمال عمليتهما.ويظهر الفيديو أنه في أثناء السرقة، لجأ الشخصان أيضًا إلى العنف والاعتداء على صاحب المتجر.أحدثت هذه الحادثة موجات من الصدمة عبر المجتمع، وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية والتدخل الفوري للشرطة.
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أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو

13:46 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 24.05.2023)
© AP Photo / Frank Augstein / ذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Frank Augstein /
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر صراخ امرأة على شخصين ملثمين دخلا عنوة إلى متجر للمجوهرات بقصد السرقة.
وتسبب صراخ المرأة القوي بإرباك السارقين حيث بدا عليهما الخوف، ما اضطرهما لمغادرة المكان دون أن يتمكنا من إكمال عمليتهما.
ويظهر الفيديو أنه في أثناء السرقة، لجأ الشخصان أيضًا إلى العنف والاعتداء على صاحب المتجر.
أحدثت هذه الحادثة موجات من الصدمة عبر المجتمع، وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية والتدخل الفوري للشرطة.
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