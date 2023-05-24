https://sputnikarabic.ae/20230524/أستراليا-امرأة-تمنع-عملية-سرقة-بصراخها-فيديو--1077394753.html
أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو
أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر صراخ امرأة على شخصين ملثمين دخلا عنوة إلى متجر للمجوهرات بقصد السرقة. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:46+0000
2023-05-24T13:46+0000
2023-05-24T13:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102646/25/1026462548_0:33:2563:1474_1920x0_80_0_0_551b6639a6b69cdc40a6d04db061ba90.jpg
وتسبب صراخ المرأة القوي بإرباك السارقين حيث بدا عليهما الخوف، ما اضطرهما لمغادرة المكان دون أن يتمكنا من إكمال عمليتهما.ويظهر الفيديو أنه في أثناء السرقة، لجأ الشخصان أيضًا إلى العنف والاعتداء على صاحب المتجر.أحدثت هذه الحادثة موجات من الصدمة عبر المجتمع، وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية والتدخل الفوري للشرطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102646/25/1026462548_277:0:2285:1506_1920x0_80_0_0_73bd8340717ef90dcef1b43ba704e347.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أستراليا... امرأة تمنع عملية سرقة بصراخها... فيديو
13:46 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر صراخ امرأة على شخصين ملثمين دخلا عنوة إلى متجر للمجوهرات بقصد السرقة.
وتسبب صراخ المرأة القوي بإرباك السارقين حيث بدا عليهما الخوف، ما اضطرهما لمغادرة المكان دون أن يتمكنا من إكمال عمليتهما.
ويظهر الفيديو أنه في أثناء السرقة، لجأ الشخصان أيضًا إلى العنف والاعتداء على صاحب المتجر.
أحدثت هذه الحادثة موجات من الصدمة عبر المجتمع، وسلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التدابير الأمنية والتدخل الفوري للشرطة.