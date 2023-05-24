https://sputnikarabic.ae/20230524/أهلي-جدة-يسعى-لضم-الشناوي-مقابل-8-ملايين-دولار-1077397523.html
أهلي جدة يسعى لضم الشناوي مقابل 8 ملايين دولار
أهلي جدة يسعى لضم الشناوي مقابل 8 ملايين دولار
أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي أهلي جدة السعودي يرغب في ضم حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T14:54+0000
2023-05-24T14:54+0000
2023-05-24T14:55+0000
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ويهدف أهلي جدة من وراء مساعيه لضم الشناوي إلى تعزيز مركز حراسة المرمى لدى فريقه في الموسم المقبل، حسبما ذكر موقع "سبورت 360" الرياضي، الذي أشار إلى أن النادي السعودي تمكن من العودة للمنافسة في دوري "روشن" للمحترفين، بعدما هبط لموسم واحد لدوري الدرجة الأولى "يلو".وبحسب وسائل إعلام، فإن نادي جدة عرض على نظيره المصري مبلغ 8 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن الشناوي.وتشمل الصفقة تعاقدا لمدة موسم واحد بنظام الإعارة لنادي أهلي جدة مقابل 3 ملايين دولار، على أن يكون هناك اختيار مفتوح للبيع بـ 5 ملايين دولار أخرى.كما تشمل الصفقة حصول حارس الأهلي المصري الحالي، على راتب مليوني دولار في الموسم الواحد في حال انتقاله إلى أهلي جدة.يذكر أن الشناوي يغيب عن اللعب مع الأهلي المصري بسبب الإيقاف لـ 3 مبارايات إضافة إلى تعرضه للإصابة.
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رياضة, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
رياضة, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
أهلي جدة يسعى لضم الشناوي مقابل 8 ملايين دولار
14:54 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 14:55 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
أشارت تقارير إعلامية إلى أن نادي أهلي جدة السعودي يرغب في ضم حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
ويهدف أهلي جدة من وراء مساعيه لضم الشناوي إلى تعزيز مركز حراسة المرمى لدى فريقه في الموسم المقبل، حسبما ذكر
موقع "سبورت 360" الرياضي، الذي أشار إلى أن النادي السعودي تمكن من العودة للمنافسة في دوري "روشن" للمحترفين، بعدما هبط لموسم واحد لدوري الدرجة الأولى "يلو".
وبحسب وسائل إعلام، فإن نادي جدة عرض على نظيره المصري مبلغ 8 ملايين دولار مقابل الاستغناء
عن الشناوي.
وتشمل الصفقة تعاقدا لمدة موسم واحد بنظام الإعارة لنادي أهلي جدة
مقابل 3 ملايين دولار، على أن يكون هناك اختيار مفتوح للبيع بـ 5 ملايين دولار أخرى.
كما تشمل الصفقة حصول حارس الأهلي المصري
الحالي، على راتب مليوني دولار في الموسم الواحد في حال انتقاله إلى أهلي جدة.
يذكر أن الشناوي يغيب عن اللعب مع الأهلي المصري بسبب الإيقاف لـ 3 مبارايات إضافة إلى تعرضه للإصابة.