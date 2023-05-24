أول قرار من الاتحاد التركي ضد اللاعب الذي بصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده
© AFP 2023 / OZAN KOSEالمصري محمود حسن (تريزيغيه) لاعب نادي طرابزون التركي
© AFP 2023 / OZAN KOSE
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، تحويل اللاعب ساميت أكايدين للجنة الانضباط، بداعي البصق على المصري محمود حسن (تريزيغيه).
وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، خلال سجود الأخير على أرض الملعب، عقب تسجيله لهدف في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور ضد فنربخشة يوم الخميس الماضي.
" صراع الهويه الديني والحقد العلماني في تركيا وصل لكرة القدم "— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) May 20, 2023
.
.
" لاعب فريق فنربهتشه Samet akaydın
يبصق على لاعب
فريق طرابزون سبور اثناء سجوده بعد تسجيله هدفا في المباراة 😳 pic.twitter.com/I93Nbww9r2
وأبدى نادي فنربخشة، اعتراضه على قرار الاتحاد التركي، وقال، في بيان له، إنه "لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم".
وأضاف: أنه "لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط.. ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئاً بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح".
TFF HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN KARARI KABUL EDİLEMEZ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 23, 2023
TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal… pic.twitter.com/FheLaJEkiQ
بدوره، وصف نادي طرابزون، "سلوك أكايدين بأنه أمر مثير للاشمئزاز"، وأدان في بيان رسمي "العمل غير الإنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال مواجهة فنربخشة يوم 18 مايو/ أيار الجاري".
ويحتل طرابزون المركز السادس في الدوري التركي وله 51 نقطة، ويأتي فنربخشة في المركز الثاني ويبتعد بخمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.