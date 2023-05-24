https://sputnikarabic.ae/20230524/إصابة-3-فلسطينيين-في-عملية-أمنية-واسعة-للجيش-الإسرائيلي-بمخيم-عقبة-جبر-1077407323.html

إصابة 3 فلسطينيين في عملية أمنية واسعة للجيش الإسرائيلي بمخيم عقبة جبر

إصابة 3 فلسطينيين في عملية أمنية واسعة للجيش الإسرائيلي بمخيم عقبة جبر

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، وذلك في عملية أمنية واسعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت قواته خلالها مخيم عقبة جبر جنوب مدينة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T22:02+0000

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رام الله- سبوتنيك. وسقط المصابون إثر اقتحام قوات إسرائيلية قدرت بنحو خمسين ألية عسكرية المخيم من عدة محاور حيث اندلعت مواجهات بين أهالي المخيم والقوات الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي.وأفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن 50 ألية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر من عدة اتجاهات ومحاور واقتحمت عشرات المنازل وانتشرت على أسطح المنازل وحدات القناصة.وبحسب شاهد العيان، فقد فرضت القوات الإسرائيلية حصارا محكما على المخيم، حيث منعت الدخول إليه أو الخروج منه فضلا عن منع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم لإسعاف الجرحى.وفي وقت سابق، دمرت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء الماضي منزل عائلة القتيل الفلسطيني، معتز الخواجا، في بلدة نعلين غرب رام الله منفذ عملية في تل أبيب، وسوت المنزل بالأرض بعيد تفجيره بواسطة القنابل وأصابع الديناميت. واندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وأهالي القرية، ما أدى لإصابة شاب بجروح بشظايا رصاص جنود الجيش الإسرائيلي في حين أُصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المدمع، بعد أن دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى بلدة نعلين قبل تفخيخ المنزل وتفجيره.ومن جانبه، قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن " قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا، حيث حاصرته قبل ذلك حين اقتحمت القرية بأكثر من خمسين مركبة عسكرية".وكان معتز الخواجا قد قُتل في التاسع من مارس/آذار الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية بعيد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في وقت تواصل فيه السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمانه.

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