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إعلام عبري: مقتل إسرائيلي طعنا في دبي
إعلام عبري: مقتل إسرائيلي طعنا في دبي
ذكر إعلام عبري أن مواطنا إسرائيليا قُتل، اليوم الأربعاء، طعنا في مدينة دبي الإماراتية، مشيرا إلى أن الحادثة "يبدو أنها وقعت على خلفية صراع طويل بين منظمات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T20:18+0000
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وقال موقع "والا" العبري: "قتل المواطن الإسرائيلي غسان شمسية (32 عاما) طعنا حتى الموت اليوم (الأربعاء) في دبي".وأضاف: "الرجل المقتول، من سكان عكا القديمة، والذي يعيش أيضا في بلدة جديدة المكر(شمال إسرائيلي)، معروف للشرطة ويشتبه في أنه تعرض للطعن على خلفية صراع طويل الأمد بين المنظمات الإجرامية التي تعمل في عكا ومحيطها".وتابع الموقع: "قبل شهر تقريبا، أحبطت وحدة مكافحة الجريمة في عكا عملية اغتيال أخرى لأحد سكان المدينة المرتبطين بالمنظمة نفسها التي يُشتبه في ارتباط شمسية بها، والآن يبدو أن الصراع امتد إلى الخارج".وأشار الموقع إلى أنه "بعد ساعات من الجريمة، أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على عدد من الإسرائيليين - للاشتباه في قيامهم بمهاجمة شمسية والتسبب في مقتله، وأن النيابة العامة ستتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية في رد مقتضب: "الأمر معروف لدى القنصل الإسرائيلي في دبي ودائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية. وتحقق السلطات المحلية في ملابسات القضية".ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 زار أكثر من نصف مليون إسرائيلي دبي وأبو ظبي حتى نهاية العام الماضي 2022.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

إعلام عبري: مقتل إسرائيلي طعنا في دبي

20:18 GMT 24.05.2023
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Policeشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
CC BY 2.0 / Peter Dowley / Dubai Police
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ذكر إعلام عبري أن مواطنا إسرائيليا قُتل، اليوم الأربعاء، طعنا في مدينة دبي الإماراتية، مشيرا إلى أن الحادثة "يبدو أنها وقعت على خلفية صراع طويل بين منظمات إجرامية إسرائيلية".
وقال موقع "والا" العبري: "قتل المواطن الإسرائيلي غسان شمسية (32 عاما) طعنا حتى الموت اليوم (الأربعاء) في دبي".
وأضاف: "الرجل المقتول، من سكان عكا القديمة، والذي يعيش أيضا في بلدة جديدة المكر(شمال إسرائيلي)، معروف للشرطة ويشتبه في أنه تعرض للطعن على خلفية صراع طويل الأمد بين المنظمات الإجرامية التي تعمل في عكا ومحيطها".
وتابع الموقع: "قبل شهر تقريبا، أحبطت وحدة مكافحة الجريمة في عكا عملية اغتيال أخرى لأحد سكان المدينة المرتبطين بالمنظمة نفسها التي يُشتبه في ارتباط شمسية بها، والآن يبدو أن الصراع امتد إلى الخارج".
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وأشار الموقع إلى أنه "بعد ساعات من الجريمة، أعلنت شرطة دبي أنها ألقت القبض على عدد من الإسرائيليين - للاشتباه في قيامهم بمهاجمة شمسية والتسبب في مقتله، وأن النيابة العامة ستتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية في رد مقتضب: "الأمر معروف لدى القنصل الإسرائيلي في دبي ودائرة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية. وتحقق السلطات المحلية في ملابسات القضية".
ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول 2020 زار أكثر من نصف مليون إسرائيلي دبي وأبو ظبي حتى نهاية العام الماضي 2022.
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