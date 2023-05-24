https://sputnikarabic.ae/20230524/إيران-تبدي-ارتياحها-للمفاوضات-المباشرة-بين-السعودية-وأنصار-الله-1077377103.html

إيران تبدي ارتياحها للمفاوضات المباشرة بين السعودية و"أنصار الله"

إيران تبدي ارتياحها للمفاوضات المباشرة بين السعودية و"أنصار الله"

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية ارتياحها للانفتاح الأخير والمفاوضات المباشرة بين جماعة "أنصار الله" والمملكة العربية السعودية في أبريل/ نيسان الماضي. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T10:29+0000

2023-05-24T10:29+0000

2023-05-24T10:29+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

إيران

منظمة الأمم المتحدة

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068073712_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_80e8445033196e51e7c5ba497f3f3b2b.jpg

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأن "كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، عقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ"، مشيرةً أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات المتعلقة باليمن وتبادل وجهات النظر حول عملية مفاوضات صنعاء والحلول المتاحة لمعالجة الأزمة اليمنية.وأعرب خاجي عن ارتياحه للانفراجات الأخيرة وخاصة المفاوضات المباشرة بين السعودية وجماعة "أنصار الله" في صنعاء.من جهته، قدّم غروندبرغ توضيحًا حول الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة لدفع محادثات السلام في اليمن، مؤكدًا على ضرورة استمرار المحادثات السياسية بهدف بناء الثقة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر منذ مطلع أبريل العام الماضي.وقالت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها، إن مفاوضات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230515/أنصار-الله-على-السعودية-إدراك-أن-استقرارها-مرتبط-باستقرار-اليمن-1077075800.html

https://sputnikarabic.ae/20230521/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالاستعداد-لاجتياح-المحافظات-الجنوبية-1077292889.html

السعودية

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم