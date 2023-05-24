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https://sputnikarabic.ae/20230524/استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-بين-البحرين-وقطر-بعد-انقطاع-دام-6-سنوات-1077407176.html
استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر بعد انقطاع دام 6 سنوات
استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر بعد انقطاع دام 6 سنوات
أعلنت شركتا الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج البحرينية، أمس الأربعاء، إنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في 25 مايو/ أيار بعد توقف دام ست... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T21:30+0000
2023-05-24T21:30+0000
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سبوتنيك. وأفاد الجدول الزمني المحدّث على مواقع الويب الخاصة بشركتي الطيران، بأنه من المقرر إطلاق رحلة يومية واحدة لكل منهما، وهو ما يقرب من سبع مرات أقل مما كانت عليه قبل وقف الرحلات، حيث كانت الشركتان تطلقان 93 رحلة أسبوعيا في كلا الاتجاهين.يشار إلى أن الطريق الجوي من قطر إلى جارتها البحرين يبلغ طوله 148 كيلومترا فقط، وتستغرق الرحلة 45 دقيقة، وبعد استئناف الرحلات المباشرة، سيكون هذا هو أقصر طريق في جدول الخطوط الجوية القطرية، وثاني أقصر طريق لشركة طيران الخليج بعد تلك المتجهة إلى الدمام في المملكة العربية السعودية.يذكر أنه في يونيو/ حزيران 2017، انضمت البحرين إلى العديد من دول الخليج في وقف رحلاتها إلى قطر، حيث حُظرت الرحلات الجوية المباشرة لشركة طيران الخليج إلى قطر وأغلقت مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية.واستعادت البحرين علاقتها الدبلوماسية بقطر في ربيع عام 2023، بعكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان استأنفا الرحلات الجوية المباشرة إلى قطر مباشرة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية معها في عام 2021.وفي أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، اتفقت قطر والبحرين على اتخاذ خطوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وغيرها بالتزامن مع التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة بعد اتفاق تطبيع العلاقات المبرم بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230501/قطر-والبحرين-تبحثان-استئناف-الرحلات-الجوية-بعد-سنوات-من-التوقف-1076511464.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البحرين وقطر بعد انقطاع دام 6 سنوات

21:30 GMT 24.05.2023
© AFP 2023 / STR / طيران الخليج
طيران الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / STR /
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أعلنت شركتا الخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج البحرينية، أمس الأربعاء، إنها ستستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في 25 مايو/ أيار بعد توقف دام ست سنوات بسبب خلاف دبلوماسي.
سبوتنيك. وأفاد الجدول الزمني المحدّث على مواقع الويب الخاصة بشركتي الطيران، بأنه من المقرر إطلاق رحلة يومية واحدة لكل منهما، وهو ما يقرب من سبع مرات أقل مما كانت عليه قبل وقف الرحلات، حيث كانت الشركتان تطلقان 93 رحلة أسبوعيا في كلا الاتجاهين.
يشار إلى أن الطريق الجوي من قطر إلى جارتها البحرين يبلغ طوله 148 كيلومترا فقط، وتستغرق الرحلة 45 دقيقة، وبعد استئناف الرحلات المباشرة، سيكون هذا هو أقصر طريق في جدول الخطوط الجوية القطرية، وثاني أقصر طريق لشركة طيران الخليج بعد تلك المتجهة إلى الدمام في المملكة العربية السعودية.
طائرة لشركة الطيران الجوي قطر آيرويز تحلق في سماء الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
قطر والبحرين تبحثان استئناف الرحلات الجوية بعد سنوات من التوقف
1 مايو, 10:09 GMT
يذكر أنه في يونيو/ حزيران 2017، انضمت البحرين إلى العديد من دول الخليج في وقف رحلاتها إلى قطر، حيث حُظرت الرحلات الجوية المباشرة لشركة طيران الخليج إلى قطر وأغلقت مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية.
واستعادت البحرين علاقتها الدبلوماسية بقطر في ربيع عام 2023، بعكس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان استأنفا الرحلات الجوية المباشرة إلى قطر مباشرة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية معها في عام 2021.
وفي أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، اتفقت قطر والبحرين على اتخاذ خطوات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وغيرها بالتزامن مع التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة بعد اتفاق تطبيع العلاقات المبرم بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس/ آذار الماضي.
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