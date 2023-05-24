https://sputnikarabic.ae/20230524/الأردن-67-من-النواب-يرون-أن-الحكومة-باقية-1077399905.html
الأردن... 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية
الأردن... 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية
كشف تقرير مركز "راصد" لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي في الأردن عن رأي النواب في السيناريو الأقرب لحكومة بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة، إذ يرى 67% من النواب... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T15:55+0000
2023-05-24T15:55+0000
2023-05-24T15:55+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0a/1064931812_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_ca7478a74b7f362706b5b061d2a0328f.jpg
ونقلت وكالة "عمون" عن التقرير أن 21% من النواب الأردنيين يرون أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37% منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة، ويرى 33% من النواب أن الحكومة غير باقية.وخضع للاستطلاع 115 برلمانيا وبرلمانية، فيما امتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى 10 نواب.وجاءت تقييمات 52% من النواب للحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17% قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35% قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط.وقيّم 48% من النواب الحكومة الأردنية بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف حيث كانت نسبة الذين يرونها كانت قادرة بشكل ضعيف 32% منهم، ويرى 16% منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.ورصد التقرير مدى رضا النواب عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، حيث تبين أن 55% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، كان منهم نسبة الراضين بشكل كبير 23% بينما نسبة الراضين بشكل متوسط 32% منهم، وكانت نسبة الراضين بشكل ضعيف من النواب 21%، و24% من النواب غير راضين.وأبدى النواب رأيهم في تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات المستجدة، حيث رأى 43% من النواب أن الحكومة كانت قادرة على التعامل معها بشكل متوسط الى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، و31% من النواب قالوا إن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف مع هذه الملفات.
https://sputnikarabic.ae/20230522/ملك-الأردن-سنضرب-بيد-من-حديد-كل-من-يهدد-أمننا-الوطني-والإقليمي-1077315026.html
https://sputnikarabic.ae/20230522/الأردن-يعلن-استئناف-استيراد-النفط-الخام-العراقي-بعد-التوقف-شهر-1077313616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0a/1064931812_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a5ad3d7f430b3f76f86267b350d9ea99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الأردن... 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية
تابعنا عبر
كشف تقرير مركز "راصد" لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي في الأردن عن رأي النواب في السيناريو الأقرب لحكومة بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة، إذ يرى 67% من النواب أن الحكومة باقية، فيما يرى 9% منهم أنه سيتم إجراء تعديل موسع.
ونقلت وكالة
"عمون" عن التقرير أن 21% من النواب الأردنيين يرون أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37% منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة، ويرى 33% من النواب أن الحكومة غير باقية.
وخضع للاستطلاع 115 برلمانيا وبرلمانية، فيما امتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى 10 نواب.
وجاءت تقييمات 52% من النواب للحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17% قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35% قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط.
وقيّم 48% من النواب الحكومة الأردنية بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف حيث كانت نسبة الذين يرونها كانت قادرة بشكل ضعيف 32% منهم، ويرى 16% منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.
ورصد التقرير مدى رضا النواب عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، حيث تبين أن 55% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، كان منهم نسبة الراضين بشكل كبير 23% بينما نسبة الراضين بشكل متوسط 32% منهم، وكانت نسبة الراضين بشكل ضعيف من النواب 21%، و24% من النواب غير راضين.
وأبدى النواب رأيهم في تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات المستجدة
، حيث رأى 43% من النواب أن الحكومة كانت قادرة على التعامل معها بشكل متوسط الى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، و31% من النواب قالوا إن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف مع هذه الملفات.