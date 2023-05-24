https://sputnikarabic.ae/20230524/الأردن-67-من-النواب-يرون-أن-الحكومة-باقية-1077399905.html

الأردن... 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية

الأردن... 67% من النواب يرون أن الحكومة باقية

كشف تقرير مركز "راصد" لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي في الأردن عن رأي النواب في السيناريو الأقرب لحكومة بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة، إذ يرى 67% من النواب... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T15:55+0000

2023-05-24T15:55+0000

2023-05-24T15:55+0000

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ونقلت وكالة "عمون" عن التقرير أن 21% من النواب الأردنيين يرون أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37% منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة، ويرى 33% من النواب أن الحكومة غير باقية.وخضع للاستطلاع 115 برلمانيا وبرلمانية، فيما امتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول إلى 10 نواب.وجاءت تقييمات 52% من النواب للحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17% قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35% قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط.وقيّم 48% من النواب الحكومة الأردنية بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف حيث كانت نسبة الذين يرونها كانت قادرة بشكل ضعيف 32% منهم، ويرى 16% منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.ورصد التقرير مدى رضا النواب عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، حيث تبين أن 55% من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، كان منهم نسبة الراضين بشكل كبير 23% بينما نسبة الراضين بشكل متوسط 32% منهم، وكانت نسبة الراضين بشكل ضعيف من النواب 21%، و24% من النواب غير راضين.وأبدى النواب رأيهم في تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات المستجدة، حيث رأى 43% من النواب أن الحكومة كانت قادرة على التعامل معها بشكل متوسط الى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، و31% من النواب قالوا إن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف مع هذه الملفات.

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