https://sputnikarabic.ae/20230524/الاتحاد-الأوروبي-إسرائيل-تقوم-بأعمال-عنف-وإكراه-ضد-الفلسطينيين-1077394414.html
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تقوم بأعمال عنف وإكراه ضد الفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تقوم بأعمال عنف وإكراه ضد الفلسطينيين
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية إضافة إلى التوقف عن ممارسة أعمال العنف والإكراه ضدهم. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:38+0000
2023-05-24T13:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في تدوينة نشرها جانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وقال لينارتشيتش، إن الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية يتضمن هدم المباني الممولة من المانحين، مشيرا إلى أن هناك 37 عائلة في الضفة الغربية استسلمت أمام أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضدهم.وتابع: "تشمل الأعمال العنف هدم المدارس"، مشيرا إلى أنه تم إجبار العائلات الفلسطينية على ترك منازلها في عين سامية ورام الله.يذكر أن السلطات الإسرائيلية قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي بهدم أكثر من 130 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وشمل ذلك مبان سكنية ممولة من المانحين.وتضمنت الأعمال الإسرائيلية الأخيرة 5 عمليات هدم منازل لمعاقبة أصحابها، وتشير إحصائيات إلى أن إجمالي عمليات الهدم في العام الجاري زادت بنسبة 135 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بإجراءات-دولية-لوقف-جرائم-الهدم-الإسرائيلية-1077372545.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تقوم بأعمال عنف وإكراه ضد الفلسطينيين
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دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية إضافة إلى التوقف عن ممارسة أعمال العنف والإكراه ضدهم.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك في تدوينة نشرها جانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وقال لينارتشيتش، إن الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية يتضمن هدم المباني
الممولة من المانحين، مشيرا إلى أن هناك 37 عائلة في الضفة الغربية استسلمت أمام أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضدهم.
وتابع: "تشمل الأعمال العنف هدم المدارس"، مشيرا إلى أنه تم إجبار العائلات الفلسطينية على ترك منازلها في عين سامية ورام الله.
وقال لينارتشيتش: "ينص القانون الدولي الإنساني على أن قوة الاحتلال يجب أن توفر الحماية للأشخاص في هذه المناطق".
يذكر أن السلطات الإسرائيلية قامت في يناير/ كانون الثاني الماضي بهدم أكثر من 130 مبنى فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، وشمل ذلك مبان سكنية ممولة من المانحين.
وتضمنت الأعمال الإسرائيلية
الأخيرة 5 عمليات هدم منازل لمعاقبة أصحابها، وتشير إحصائيات إلى أن إجمالي عمليات الهدم في العام الجاري زادت بنسبة 135 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.