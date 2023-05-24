https://sputnikarabic.ae/20230524/البنك-المركزي-الإيراني-يمكن-تبادل-الرسائل-المالية-مع-البنوك-الروسية-بعيدا-عن-نظام-سويفت-1077377468.html
البنك المركزي الإيراني: يمكن تبادل الرسائل المالية مع البنوك الروسية بعيدا عن "نظام سويفت"
البنك المركزي الإيراني: يمكن تبادل الرسائل المالية مع البنوك الروسية بعيدا عن "نظام سويفت"
قال مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني إنه أصبح من الممكن حاليا، أين يتم تبادل الرسائل المالية بين البنوك الروسية والإيرانية دون الحاجة إلى نظام سويفت العالمي. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T10:41+0000
2023-05-24T10:41+0000
2023-05-24T11:16+0000
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لمساعد رئيس البنك المركزي الإيراني محسن كريمي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الدورة 51 لاتحاد المقاصة الآسيوي.وأكد كريمي أنه يمكن حاليا تبادل الرسائل المالية بين البنوك الروسية والإيرانية، دون الحاجة إلى استخدام نظام سويفت العالمي.وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الدولية مباحثات مع رئيس البنك المركزي الروسي بشأن الاتفاقيات النقدية والمصرفية.وقبل أيام، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو وطهران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.يذكر أن طهران تستخدم اليوان الصيني منذ فترة بما يسمح لبكين بشراء النفط الإيراني ويسمح لإيران بتخطي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.ويشهد العالم حاليا توجها متزايدا نحو نزع الدولرة، بعدما أساءت واشنطن استخدام "هيمنتها على الدولار"، من أجل فرض عقوبات من منطلق المصلحة الذاتية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم
البنك المركزي الإيراني: يمكن تبادل الرسائل المالية مع البنوك الروسية بعيدا عن "نظام سويفت"
10:41 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 24.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني إنه أصبح من الممكن حاليا، أين يتم تبادل الرسائل المالية بين البنوك الروسية والإيرانية دون الحاجة إلى نظام سويفت العالمي.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لمساعد رئيس البنك المركزي الإيراني محسن كريمي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع الدورة 51 لاتحاد المقاصة الآسيوي.
وأكد كريمي أنه يمكن حاليا تبادل الرسائل المالية بين البنوك الروسية والإيرانية، دون الحاجة إلى استخدام نظام سويفت العالمي.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد ذكرت
، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري نائب محافظ البنك المركزي للشؤون الدولية مباحثات مع رئيس البنك المركزي الروسي بشأن الاتفاقيات النقدية والمصرفية.
وقبل أيام، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو وطهران تناقشان التسويات المتبادلة باليوان الصيني، مشيرا إلى أن أكثر من 80 في المئة من تسويات البلدين تتم بالعملات الوطنية.
يذكر أن طهران تستخدم اليوان الصيني منذ فترة بما يسمح لبكين بشراء النفط الإيراني ويسمح لإيران بتخطي العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
ويشهد العالم حاليا توجها متزايدا نحو نزع الدولرة، بعدما أساءت واشنطن استخدام "هيمنتها على الدولار"، من أجل فرض عقوبات من منطلق المصلحة الذاتية.