https://sputnikarabic.ae/20230524/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-طائرة-مسيرة-تابعة-له-لإطلاق-نار-من-سوريا-1077388951.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "إطلاق نار تعرضت له من داخل سوريا طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة له". 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T11:51+0000
2023-05-24T11:51+0000
2023-05-24T11:51+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي "ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مشيرًا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال حديثه في مؤتمر "هرتسليا 2023".وقال هاليفي: "سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد"، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.وأضاف: "إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام - كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار"، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه "التموضع الإيراني".
https://sputnikarabic.ae/20230520/إسرائيل-تهدد-المجتمع-الدولي-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-لن-تمنعنا-من-تنفيذ-هجمات-1077247414.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض طائرة مسيرة تابعة له لإطلاق نار من سوريا
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن "إطلاق نار تعرضت له من داخل سوريا طائرة مسيّرة استطلاعية تابعة له".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة من داخل الأراضي السورية عندما كانت تقوم بمهمة جمع معلومات اعتيادية".
وأضاف أدرعي أن قوات الجيش الإسرائيلي "ردت بإطلاق نيران أسلحة رشاشة نحو المنطقة التي رصد منها إطلاق النار"، مشيرًا أن "المسيرة لم تتعرض لأية أضرار وواصلت مهمتها".
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وجّه أمس الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد
، وذلك خلال حديثه في مؤتمر "هرتسليا 2023".
وقال هاليفي: "سوريا بدأت تتعافى. الطريق طويل. الطلقة الأخيرة في الحرب الأهلية لم تطلق بعد"، على حد زعمه، دون مزيد من التوضيح.
وأضاف: "إيران تستخدم سوريا كمنطقة حرب محتملة ضد إسرائيل. أُذكّر بشار الأسد بحقيقة مثيرة للاهتمام - كل دولة تمسكت بإيران في السنوات الأخيرة قد فشلت وتفشل بلا مستقبل. ليضع (الأسد) ذلك في الاعتبار"، وفق صحيفة
"إسرائيل اليوم" العبرية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة الماضية، نفذ الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع داخل الأراضي السورية، في عمليات تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على ما تسميه "التموضع الإيراني".