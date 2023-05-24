https://sputnikarabic.ae/20230524/الجيش-الإيراني-يعلن-عزمه-الكشف-عن-أسلحة-جديدة-قريبا-1077392608.html
الجيش الإيراني يعلن عزمه الكشف عن أسلحة جديدة قريبا
الجيش الإيراني يعلن عزمه الكشف عن أسلحة جديدة قريبا
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه سيكشف عن أسلحة جديدة قريبا. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T13:00+0000
2023-05-24T13:00+0000
2023-05-24T13:00+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم"، عن نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي، قوله إنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن منظومات رادار وطائرات مسيرة وصواريخ للدفاع الجوي.وأضاف إلهامي أن اعترافات للخبراء العسكريين الأجانب بشأن القوة الدفاعية للجيش الإيراني، سبب إرباكا للأعداء.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإيراني "تزويد ناقلات الجنود في الجيش بصواريخ دقيقة ذكية".وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي: "القوات البرية وصلت إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف نعمتي أنه "تم تحديث جميع المعدات، والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة نحو الشبكة"، منوهًا إلى أن "حاملات الجنود مزودة بقاذفات صواريخ ذكية دقيقة".وتابع: "لن نكتفي بهذا الوضع الحالي بل يجب أن نتقدم نحو التكنولوجيا، وننشط في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات والاحتياجات الداخلية".وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أعلن عن "تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر".وقال تنكسيري، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن"، مضيفًا أنه "تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة "سليماني"، و4 على متن سفينة "ذو الفقار"، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ".وأكد أنه "سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي، والشهيد حسن باقري، والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس، والشهيد رئيس علي دلواري".
https://sputnikarabic.ae/20230517/الجيش-الإيراني-الكيان-الصهيوني-يعيش-اليوم-الذل-والهوان-1077118840.html
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إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الجيش الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, رصد عسكري, الجيش الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإيراني يعلن عزمه الكشف عن أسلحة جديدة قريبا
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه سيكشف عن أسلحة جديدة قريبا.
ونقلت
وكالة "تسنيم"، عن نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي، قوله إنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن منظومات رادار وطائرات مسيرة وصواريخ للدفاع الجوي.
وأضاف إلهامي أن اعترافات للخبراء العسكريين الأجانب بشأن القوة الدفاعية للجيش الإيراني، سبب إرباكا للأعداء.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإيراني "تزويد ناقلات الجنود في الجيش بصواريخ دقيقة ذكية".
وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي: "القوات البرية وصلت إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأضاف نعمتي أنه "تم تحديث جميع المعدات، والتي تتمتع بقدرات ذكية وبعيدة وموجهة نحو الشبكة"، منوهًا إلى أن "حاملات الجنود مزودة بقاذفات صواريخ ذكية دقيقة".
وتابع: "لن نكتفي بهذا الوضع الحالي بل يجب أن نتقدم نحو التكنولوجيا، وننشط في مختلف المجالات، بما في ذلك صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والذخائر والأسلحة والعربات والاحتياجات الداخلية".
وكان قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، أعلن عن "تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000
كيلومتر".
وقال تنكسيري، في تصريح لوكالة
"تسنيم" الإيرانية، إن "هناك مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن"، مضيفًا أنه "تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة "سليماني"، و4 على متن سفينة "ذو الفقار"، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ".
وأكد أنه "سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد صياد شيرازي، والشهيد حسن باقري، والشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس، والشهيد رئيس علي دلواري".