https://sputnikarabic.ae/20230524/الحرس-الثوري-يعلن-القضاء-على-مجموعة-مسلحة-خططت-لتنفيذ-عمليات-جنوب-شرقي-إيران-1077374213.html

الحرس الثوري يعلن القضاء على مجموعة مسلحة خططت لتنفيذ عمليات جنوب شرقي إيران

الحرس الثوري يعلن القضاء على مجموعة مسلحة خططت لتنفيذ عمليات جنوب شرقي إيران

أعلنت القوات البرية للحرس الثوري الايراني، اليوم الأربعاء، "القضاء على مجموعة إرهابية ومقتل إرهابيين اثنين جنوب شرق إيران". 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T08:37+0000

2023-05-24T08:37+0000

2023-05-24T08:37+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104033/75/1040337580_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_e4ebfd549f7540b3fe300770c261be40.jpg

وقالت القوة البرية في الحرس الثوري، في بيان لها، إن "مجموعة مسلحة كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية في جنوب شرق البلاد تم التعرف والقضاء عليها بشكل كامل".وأضاف البيان، أن "العملية أسفرت عن مقتل إرهابيين واعتقال شخص وضبط كميات من الأسلحة والذخائر".وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، أمس الثلاثاء، "تفكيك شبكة متعاونة مع جهاز أجنبي".وقالت الاستخبارات الإيرانية، في بيان لها، إنها "كشفت مخططا ضخما لأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية يتلاعب ببيانات المسافرين الإيرانيين خارج البلاد وتم اعتقال عناصره".وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن تفكيك خلية متمردة كانت تعمل بتوجيه جماعات مسلحة تعمل على زعزعة الأمن وإثارة أعمال الشغب، في محافظة مازندران شمالي إيران.وقال قائد الحرس في مدينة آمل في محافظة مازندران، العقيد عابدين داغمجي، في تصريحات صحفية: "بعد تلقي أنباء حول بعض التحركات المناوئة للأمن في مدينة آمل، تمكنت القوات المنتسبة إلى دائرة استخبارات مقر كربلاء التابع للحرس الثوري في محافظة مازندران، ومن خلال عمليات فنية واستخبارية، من الكشف عن عناصر تلك الخلية المتمردة والتابعة لزمرة المنافقين الإرهابية".وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال مع وسائل إعلام رئيسية تابعة لهذه الزمرة الإرهابية، وقد أقدموا إلى جانب التحركات المناوئة للأمن والاستقرار، على إعداد أفلام ومقاطع مصورة حول الاضطرابات والأعمال التحريضية الأخيرة، كما دمروا باستخدام سلاح "المولوتوف"، بعض الممتلكات العامة والخاصة والثكنات العسكرية".وبحسب قيادة الحرس الثوري في مدينة آمل، فقد كانت هذه العناصر الموجهة، بصدد تنفيذ أعمال "تخريبية" داخل المناطق الحساسة للمدينة، قبل أن يقعوا في قبضة القوات الأمنية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري هناك.

https://sputnikarabic.ae/20230103/مسلحون-يغتالون-ضابطا-بالحرس-الثوري-الإيراني-أمام-منزله-في-طهران-1071908457.html

https://sputnikarabic.ae/20221219/إيران-تعلن-مقتل-4-من-قوات-الحرس-الثوري-والبسيج-في-اشتباكات-مع-مسلحين-على-الحدود-1071369136.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم