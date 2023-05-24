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https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-التركية-لجنة-إعداد-خطة-التطبيع-مع-سوريا-تجتمع-خلال-أيام-1077376591.html
الخارجية التركية: لجنة إعداد خطة التطبيع مع سوريا تجتمع خلال أيام
الخارجية التركية: لجنة إعداد خطة التطبيع مع سوريا تجتمع خلال أيام
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T10:02+0000
2023-05-24T10:36+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت"، اليوم الأربعاء إنه "تقرر تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".وأضاف جاويش أوغلو "ستجتمع هذه اللجنة خلال أيام لبدء عملها".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد في وقت سابق، أن تركيا وسوريا لديهما الفرصة للعمل المشترك لتحقيق تطلعات شعبي البلدين.وأضاف المقداد "تجمع سوريا وتركيا حدود طويلة وأهداف ومصالح مشتركة، ونعتقد أنه على الرغم من كل سلبيات السنوات الماضية، فإن البلدين لديهما فرصة للعمل بشكل مشترك".وأكد الوزير السوري أن دمشق منفتحة على الحوار مع أنقرة، باعتباره السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
https://sputnikarabic.ae/20230510/المقداد-يؤكد-وجود-فرصة-أمام-سوريا-وتركيا-للعمل-المشترك-1076865499.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الخارجية التركية: لجنة إعداد خطة التطبيع مع سوريا تجتمع خلال أيام

10:02 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 10:36 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده قررت تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات مع سوريا، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال الوزير التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت"، اليوم الأربعاء إنه "تقرر تشكيل لجنة مهمتها إعداد خارطة طريق وخطة عمل لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق".
وأضاف جاويش أوغلو "ستجتمع هذه اللجنة خلال أيام لبدء عملها".
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
المقداد يؤكد وجود فرصة أمام سوريا وتركيا للعمل المشترك
10 مايو, 11:10 GMT
وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد أكد في وقت سابق، أن تركيا وسوريا لديهما الفرصة للعمل المشترك لتحقيق تطلعات شعبي البلدين.
وأضاف المقداد "تجمع سوريا وتركيا حدود طويلة وأهداف ومصالح مشتركة، ونعتقد أنه على الرغم من كل سلبيات السنوات الماضية، فإن البلدين لديهما فرصة للعمل بشكل مشترك".
وأكد الوزير السوري أن دمشق منفتحة على الحوار مع أنقرة، باعتباره السبيل الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة، طالما أن ذلك يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
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