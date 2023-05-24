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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الروسية-تصريحات-بوريل-بشأن-هجوم-كييف-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-زلة-فرويدية-1077371716.html
الخارجية الروسية: تصريحات بوريل بشأن هجوم كييف على مقاطعة بيلغورود "زلة فرويدية"
الخارجية الروسية: تصريحات بوريل بشأن هجوم كييف على مقاطعة بيلغورود "زلة فرويدية"
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن هجوم المجموعة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T07:14+0000
2023-05-24T07:51+0000
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موسكو– سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن "تعليق بوريل، على هجوم المجموعة التخريبية الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية هو زلة فرويدية، (خطأ في الكلام أو الذاكرة)، مشددة أن ذلك يدل على أنه لم يعد شخصا لائقا.وأوضحت زاخاروفا، "بالنسبة له (بوريل) مقاطعة بيلغورود، وبلغراد (عاصمة صربيا)، شيء واحد"، مؤكدة أن "الطريقة التي تعاملوا بها مع بلغراد، تعاملوا بها أيضاً مع كل ما يقع خارج النظام التابع لهم".وأضافت: "الأمر لا يتعلق بموقفه السياسي. إنها مسألة كذب لدرجة أنهم يناقضون أنفسهم، بحيث تصبح هذه الكذبة واضحة؛ وأنهم أضحوكة تامة، مع هذه التصريحات الكاذبة تماما في مكان ما يتجاوز حدود العقل".وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الإثنين الماضي، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النيران على المناطق الحدودية في المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة بعبوات ناسفة.وفقًا للحاكم، أصيب 13 شخصًا وتوفي مدني واحد.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230522/حاكم-بيلغورود-يؤكد-تسلل-مجموعة-تخريب-أوكرانية-إلى-أراضي-المدينة-1077312853.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الخارجية الروسية: تصريحات بوريل بشأن هجوم كييف على مقاطعة بيلغورود "زلة فرويدية"

07:14 GMT 24.05.2023 (تم التحديث: 07:51 GMT 24.05.2023)
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن هجوم المجموعة التخريبية الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية.
موسكو– سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن "تعليق بوريل، على هجوم المجموعة التخريبية الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية هو زلة فرويدية، (خطأ في الكلام أو الذاكرة)، مشددة أن ذلك يدل على أنه لم يعد شخصا لائقا.
وأوضحت زاخاروفا، "بالنسبة له (بوريل) مقاطعة بيلغورود، وبلغراد (عاصمة صربيا)، شيء واحد"، مؤكدة أن "الطريقة التي تعاملوا بها مع بلغراد، تعاملوا بها أيضاً مع كل ما يقع خارج النظام التابع لهم".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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22 مايو, 12:44 GMT
وأضافت: "الأمر لا يتعلق بموقفه السياسي. إنها مسألة كذب لدرجة أنهم يناقضون أنفسهم، بحيث تصبح هذه الكذبة واضحة؛ وأنهم أضحوكة تامة، مع هذه التصريحات الكاذبة تماما في مكان ما يتجاوز حدود العقل".
وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الإثنين الماضي، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.
وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النيران على المناطق الحدودية في المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة بعبوات ناسفة.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
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وفقًا للحاكم، أصيب 13 شخصًا وتوفي مدني واحد.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.
وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.
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