https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الروسية-تصريحات-بوريل-بشأن-هجوم-كييف-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-زلة-فرويدية-1077371716.html

الخارجية الروسية: تصريحات بوريل بشأن هجوم كييف على مقاطعة بيلغورود "زلة فرويدية"

الخارجية الروسية: تصريحات بوريل بشأن هجوم كييف على مقاطعة بيلغورود "زلة فرويدية"

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن هجوم المجموعة... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T07:14+0000

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موسكو– سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إن "تعليق بوريل، على هجوم المجموعة التخريبية الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية هو زلة فرويدية، (خطأ في الكلام أو الذاكرة)، مشددة أن ذلك يدل على أنه لم يعد شخصا لائقا.وأوضحت زاخاروفا، "بالنسبة له (بوريل) مقاطعة بيلغورود، وبلغراد (عاصمة صربيا)، شيء واحد"، مؤكدة أن "الطريقة التي تعاملوا بها مع بلغراد، تعاملوا بها أيضاً مع كل ما يقع خارج النظام التابع لهم".وأضافت: "الأمر لا يتعلق بموقفه السياسي. إنها مسألة كذب لدرجة أنهم يناقضون أنفسهم، بحيث تصبح هذه الكذبة واضحة؛ وأنهم أضحوكة تامة، مع هذه التصريحات الكاذبة تماما في مكان ما يتجاوز حدود العقل".وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الإثنين الماضي، بأن مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية دخلت غريفورون في مقاطعة بيلغورود، وأن القوات العسكرية والأمنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للقضاء عليها.وأطلقت القوات المسلحة الأوكرانية النيران على المناطق الحدودية في المنطقة، وأطلقت طائرات مسيرة بعبوات ناسفة.وفقًا للحاكم، أصيب 13 شخصًا وتوفي مدني واحد.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنه بفضل الإجراءات المشتركة لوحدات الطيران والمدفعية والغطاء على حدود الدولة للمنطقة العسكرية الغربية، تم منع المخربين وهزيمتهم.وتم تحييد أكثر من 70 مسلحًا، وتدمير أربع عربات مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة.

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