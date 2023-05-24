https://sputnikarabic.ae/20230524/الخارجية-الروسية-توريد-أسلحة-إلى-كييف-لن-يلغي-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-1077376346.html
الخارجية الروسية: توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة
الخارجية الروسية: توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أي توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي الأهداف التي حددتها العملية العسكرية الخاصة. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T09:50+0000
2023-05-24T09:50+0000
2023-05-24T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الخارجية الروسية
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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أي إمداد بالسلاح لنظام كييف لن يكون قادرا على إلغاء الأهداف والمهام التي تم تحديدها عند بدء العملية العسكرية الخاصة".وأشارت زاخاروفا إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع وسقوط ضحايا جدد بين الأوكرانيين.وأضافت زاخاروفا: "بفضل سياسة الغرب، تم تهيئة ظروف ميدانية مثالية في أوكرانيا لاختبار أنواع جديدة من الأسلحة والاستراتيجيات والتكتيكات لشن حروب هجينة".وأشارت إلى أن الأعمال العسكرية للدول الغربية تشهد اليوم "طفرة" غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الشيء الرئيسي بالنسبة لها هو أن الصراع العسكري لا ينتهي".وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230523/الكرملين-توريد-الأسلحة-الغربية-إلى-كييف-لن-يغير-الوضع-بشكل-جذري-1077336246.html
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي أهداف العملية العسكرية الخاصة
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن أي توريد أسلحة إلى كييف لن يلغي الأهداف التي حددتها العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أي إمداد بالسلاح لنظام كييف لن يكون قادرا على إلغاء الأهداف والمهام التي تم تحديدها عند بدء العملية العسكرية الخاصة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع وسقوط ضحايا جدد بين الأوكرانيين.
وأضافت زاخاروفا: "بفضل سياسة الغرب، تم تهيئة ظروف ميدانية مثالية في أوكرانيا لاختبار أنواع جديدة من الأسلحة والاستراتيجيات والتكتيكات لشن حروب هجينة".
وأشارت إلى أن الأعمال العسكرية للدول الغربية تشهد اليوم "طفرة" غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الشيء الرئيسي بالنسبة لها هو أن الصراع العسكري لا ينتهي".
وكانت موسكو قد أرسلت مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.