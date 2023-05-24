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https://sputnikarabic.ae/20230524/السعودية-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-كندا-1077401919.html
السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا
السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا
أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T17:42+0000
2023-05-24T17:42+0000
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وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20180806/الجبير-السعودية-كندا-1034416938.html
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السعودية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا

17:42 GMT 24.05.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKOوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO
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أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين.
وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".
وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2018
أول تعليق لوزير الخارجية السعودي على أزمة المملكة مع كندا
6 أغسطس 2018, 16:48 GMT
وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.
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