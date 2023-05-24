https://sputnikarabic.ae/20230524/السعودية-تعلن-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-مع-كندا-1077401919.html
السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا
السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا
أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T17:42+0000
2023-05-24T17:42+0000
2023-05-24T17:42+0000
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وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20180806/الجبير-السعودية-كندا-1034416938.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار كندا, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا
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أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كندا، بعد ما يقرب من 5 سنوات على قطعها إثر أزمة بين البلدين.
وقالت الخارجية السعودية
في بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو "فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق".
وفي 6 أغسطس/ آب 2018، طلبت السعودية من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد
، واستدعت سفيرها لدى كندا وجمدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته "بالتدخل" الكندي في شؤونها الداخلية، كما أعلنت الخطوط الجوية السعودية إيقاف رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.
وجاء القرار السعودي آنذاك، على خلفية مطالبة قوية من كندا بالإفراج الفوري عن نشطاء في المجتمع المدني تم احتجازهم في المملكة.