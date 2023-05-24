https://sputnikarabic.ae/20230524/السلطات-الجزائرية-تضبط-أطنانا-من-السكر-المدعم-تستخدم-كمواد-بناء-1077376164.html
السلطات الجزائرية تضبط أطنانا من السكر المدعم تستخدم كمواد بناء
السلطات الجزائرية تضبط أطنانا من السكر المدعم تستخدم كمواد بناء
ضبطت عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، كميات ضخمة من السكر المدعم كانت تُستخدم كبديل لمواد البناء. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T09:36+0000
2023-05-24T09:36+0000
2023-05-24T09:36+0000
العالم العربي
الجزائر
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وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن عملية ضبط الكميات المذكورة جاءت في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك.وأوضحت الصحيفة أنه بحسب معلومات مؤكدة، أن أصحاب شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة يخزنون مادة السكر المدعم بغرض استعماله كبديل لمادة كيميائية تدخل في صناعة الخرسانة.استوفت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مسؤولي التجارة في ولاية الجزائر، لتتم بعدها مداهمة الشركة، حيث تم ضبط 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر مع توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية.ومن المنتظر تقديم المتورطين للجهات القضائية المختصة من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق، كما سيواجهون تهم إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، وتحويل بضاعة عن طابعها الامتيازي، والغش وعدم مطابقة المنتج.يذكر أن سلطات الجمارك في ولاية عين قزام جنوبي الجزائر كانت قد ضبطت، في أبريل/ نيسان الماضي، 1.75 طن من السكر موجهة للتهريب والمضاربة، حيث تم ضبطها على متن مركبة رباعية الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230516/سوناطراك-الجزائرية-توقع-عقدا-لتموين-الصين-بالغاز-المسال-1077101753.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الجزائر, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, الأخبار
السلطات الجزائرية تضبط أطنانا من السكر المدعم تستخدم كمواد بناء
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ضبطت عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، كميات ضخمة من السكر المدعم كانت تُستخدم كبديل لمواد البناء.
وأفادت صحيفة
"النهار" الجزائرية بأن عملية ضبط الكميات المذكورة جاءت في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع وحماية المستهلك.
وأوضحت الصحيفة أنه بحسب معلومات مؤكدة، أن أصحاب شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة يخزنون مادة السكر المدعم بغرض استعماله كبديل لمادة كيميائية تدخل في صناعة الخرسانة.
استوفت السلطات الأمنية الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مسؤولي التجارة في ولاية الجزائر، لتتم بعدها مداهمة الشركة، حيث تم ضبط 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر مع توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية.
ومن المنتظر تقديم المتورطين للجهات القضائية المختصة من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق، كما سيواجهون تهم إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، وتحويل بضاعة عن طابعها الامتيازي، والغش وعدم مطابقة المنتج.
يذكر أن سلطات الجمارك في ولاية عين قزام جنوبي الجزائر كانت قد ضبطت، في أبريل/ نيسان الماضي، 1.75 طن من السكر
موجهة للتهريب والمضاربة، حيث تم ضبطها على متن مركبة رباعية الدفع.