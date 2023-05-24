https://sputnikarabic.ae/20230524/الشرطة-الألمانية-تشن-حملة-مداهمات-ضد-نشطاء-المناخ-1077376836.html
الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات ضد نشطاء المناخ
الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات ضد نشطاء المناخ
شنت الشرطة الألمانية مداهمات على 15 عقارا، كما صادرت أصولا، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيقات جارية حول نشطاء المناخ. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T10:06+0000
2023-05-24T10:06+0000
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ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" عن ممثلي الادعاء في ميونيخ في ولاية بافاريا الجنوبية، قولهم بأنهم يحققون مع سبعة أعضاء من جماعة "الجيل الأخير" الناشطة في مجال المناخ تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاما، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية أو دعمها.وأوضح ممثلو الادعاء أن السبعة مشتبه بهم متهمون بتنظيم حملة "لتمويل المزيد من الجرائم الجنائية" والترويج لها وجمع ما لا يقل عن 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار)، كما يشتبه في محاولتهم تخريب خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة إنغولشتات البافارية في ميناء ترييستي الإيطالي.وصادرت السلطات خلال المداهمات التي جرت اليوم الأربعاء، حسابين مصرفيين وأصولا أخرى، كما استهدفت المداهمات الحصول على أدلة على هيكل جماعة "الجيل الأخير" وتمويلها.واتخذت جماعة الجيل الأخير إجراءات تراوحت ما بين الإضراب عن الطعام إلى رمي البطاطا المهروسة على اللوحات في المتاحف، ما دفع بعض السياسيين الألمان إلى وصفها بأنها جماعة "إرهابية مناخية".يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.وخصّ المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات الضارة، ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ مثل "لا تعبث مع مستقبلنا"، كما اعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.يشار إلى أن العلماء يحذرون من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230422/تقرير-تغير-المناخ-يواصل-زحفه-في-عام-2022-1076184127.html
https://sputnikarabic.ae/20221105/نشطاء-المناخ-يمنعون-الطائرات-الخاصة-من-مغادرة-مطار-أمستردام-1069855737.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار, أخبار المناخ في العالم
الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات ضد نشطاء المناخ
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شنت الشرطة الألمانية مداهمات على 15 عقارا، كما صادرت أصولا، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيقات جارية حول نشطاء المناخ.
ونقلت صحيفة
"ذا ناشونال" عن ممثلي الادعاء في ميونيخ في ولاية بافاريا الجنوبية، قولهم بأنهم يحققون مع سبعة أعضاء من جماعة "الجيل الأخير" الناشطة في مجال المناخ تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاما، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية أو دعمها.
وأوضح ممثلو الادعاء أن السبعة مشتبه بهم متهمون بتنظيم حملة "لتمويل المزيد من الجرائم الجنائية" والترويج لها وجمع ما لا يقل عن 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار)، كما يشتبه في محاولتهم تخريب خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة إنغولشتات البافارية في ميناء ترييستي الإيطالي.
وصادرت السلطات خلال المداهمات التي جرت اليوم الأربعاء، حسابين مصرفيين وأصولا أخرى، كما استهدفت المداهمات الحصول على أدلة على هيكل جماعة "الجيل الأخير" وتمويلها.
واتخذت جماعة الجيل الأخير إجراءات تراوحت ما بين الإضراب عن الطعام إلى رمي البطاطا المهروسة على اللوحات في المتاحف، ما دفع بعض السياسيين الألمان إلى وصفها بأنها جماعة "إرهابية مناخية".
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، تظاهر آلاف من الصغار والكبار في العاصمة الألمانية برلين، وذلك للمطالبة بجهود حكومية أكبر في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وخصّ المتظاهرون قطاع النقل في ألمانيا بمطالبهم بحيث يقل الاعتماد على وسائل النقل التي تتسبب في زيادة الانبعاثات
الضارة، ورفع المتظاهرون لافتات حول المناخ
مثل "لا تعبث مع مستقبلنا"، كما اعتبر المشاركون في التظاهرات أنه يجب الضغط على الحكومة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
يشار إلى أن العلماء يحذرون من فشل الجهود الدولية للحد من متوسط زيادة درجة الحرارة
في جميع أنحاء العالم إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية.