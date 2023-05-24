https://sputnikarabic.ae/20230524/الصحة-السودانية-مقتل-709-أشخاص-وإصابة-5424-من-المدنيين-منذ-بدء-الاشتباكات-1077375813.html
الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع إلى 709 قتيلا و5424 مصابا، منذ بداية التصعيد في منتصف... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T09:19+0000
2023-05-24T09:19+0000
2023-05-24T09:19+0000
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وقالت الصحة السودانية في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع في الفترة من 15 أبريل وحتى يوم 22 مايو/أيار 2023 بالمركز والولايات".وأشار التقرير إلى انتظام الخدمات الطبية في ولايات السودان المختلفة ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.وأفاد بأن حصيلة الإصابات بلغت 5424 حالة، والوفيات 709 حالة، تم تسجيلها في كل المستشفيات في ولايات السودان.وأوضح التقرير أن "عدد الوفيات والإصابات، وفقا لما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولايات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور".جاء ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا، ليل الاثنين الماضي.ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230524/واشنطن-سنحاسب-كل-من-ارتكب-جرائم-حرب-في-السودان-1077369034.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
الصحة السودانية: مقتل 709 أشخاص وإصابة 5424 من المدنيين منذ بدء الاشتباكات
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع إلى 709 قتيلا و5424 مصابا، منذ بداية التصعيد في منتصف نيسان/أبريل الماضي.
وقالت الصحة السودانية
في بيان: "أصدرت وزارة الصحة الاتحادية تقرير متابعة أحداث الصراع في الفترة من 15 أبريل وحتى يوم 22 مايو/أيار 2023 بالمركز والولايات".
وأشار التقرير إلى انتظام الخدمات الطبية في ولايات السودان المختلفة ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.
وأفاد بأن حصيلة الإصابات بلغت 5424 حالة، والوفيات 709 حالة، تم تسجيلها في كل المستشفيات في ولايات السودان.
وأوضح التقرير أن "عدد الوفيات والإصابات، وفقا لما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولايات السودان المختلفة وحتى التاريخ المذكور".
جاء ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا، ليل الاثنين الماضي.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع
على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار
قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع
إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.