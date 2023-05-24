https://sputnikarabic.ae/20230524/الطاقة-الذرية-الإيرانية-تنفي-إنشاء-موقع-نووي-في-جبال-زاغروس-وتؤكد-أنها-افتراءات-إسرائيلية-1077372932.html

"الطاقة الذرية الإيرانية" تنفي إنشاء موقع نووي في جبال زاغروس وتؤكد أنها "افتراءات إسرائيلية"

"الطاقة الذرية الإيرانية" تنفي إنشاء موقع نووي في جبال زاغروس وتؤكد أنها "افتراءات إسرائيلية"

علق رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، على تصريحات إسرائيل بشان بناء موقع نووي في زاغروس، مؤكدًا أن "الصهاينة يكررون هذه الترهات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T08:14+0000

2023-05-24T08:14+0000

2023-05-24T08:14+0000

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وقال إسلامي، في تصريحات له: "كلما أصبحت أوضاع الصهاينة في المنطقة وفي محيطهم صعبة، فإن هذه العمليات النفسية والمزاعم تتزايد كثيرا، فلا صحة لهذه المزاعم"، متهمًا إسرائيل بمحاولة تشديد الضغوط على إيران عبر حرب نفسية وادعاءات باطلة.وأضاف أن "إيران تعمل وفقا لمعايير الوكالة الدولية والضمانات، وأي نشاط تريد القيام به يتم بالتنسيق مع الوكالة"، مؤكدًا "التزام إيران بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاق الضمانات الشاملة".ووجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، "رسالة إلى إيران، خلال زيارة لقاعدة شعبة المخابرات مع رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، وقادة آخرين".وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، إن "نتنياهو تلقى خلال جولة له على أحد معسكرات جهاز المخابرات، إحاطة بجهود جهاز الاستخبارات العسكرية لمواجهة التهديد الإيراني، ولإحباط العمليات الإرهابية في الضفة الغربية".وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال، أمس الثلاثاء، إن لدى إسرائيل القدرة على ضرب إيران إذا أدى تقدم الأخيرة في برنامجها النووي إلى تطورات سلبية في المنطقة.وحسب قناة "i24NEWS"، تصريحات هاليفي جاءت خلال مشاركته في مؤتمر "هرتزليا 2023"، الذي يعقد في معهد "ريخمان" الإسرائيلي.وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: "لدينا القدرة على ضرب إيران... دون الخوض في التفاصيل، هناك تطورات سلبية محتملة في الأفق يمكن أن تدفع إلى هذا العمل".وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، خلال المؤتمر نفسه، إن بلاده على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.وأكد هانغبي أن المنشأة النووية الجديدة التي تبنيها إيران لن تكون في مأمن من التعرض لهجوم، رغم تقديرات الخبراء بأنها ستكون بعيدة عن متناول القنابل الأمريكية التي تخترق المخابئ.من جانبها، اعتبرت إيران "تصريحات إسرائيل باستعدادها لضرب منشآت إيران النووية هو إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي"، مؤكدةً أن "استهداف المنشآت النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها".وقال مسؤول إيراني، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن "التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعكس عمق المشاكل الداخلية فيها".ورأى المسؤول الإيراني أن "إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي"، مؤكدًا أن "إيران ليست من دعاة الحروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في رد طهران على إسرائيل"، بحسب قوله.وأضاف أن "إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى تقوية دمشق دفاعاتها الجوية بمساعدة إيران"، مؤكدًا أنها "تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي".

https://sputnikarabic.ae/20230523/إسرائيل-لدينا-القدرة-على-ضرب-إيران-في-حال-حدوث-تطورات-سلبية-1077359475.html

https://sputnikarabic.ae/20230522/إسرائيل-تقول-إن-المواجهة-مع-إيران-أصبحت-مباشرة-وتحذر-من-حرب-كبرى-في-المنطقة-بسبب-نصر-الله-1077327454.html

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