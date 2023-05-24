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https://sputnikarabic.ae/20230524/العراق-يعلن-استرداد-20-مليون-دولار-من-الكويت-1077404047.html
العراق يعلن استرداد 20 مليون دولار من الكويت
العراق يعلن استرداد 20 مليون دولار من الكويت
أعلن السلطات العراقية، استرداد أكثر من 20 مليون دولارا من الكويت، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من احتجازها في بنك الكويت الوطني. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T19:30+0000
2023-05-24T19:30+0000
العراق
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جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال حنون إن "الهيئة استردت 20 مليونا و437 ألفا و157 دولارا، من أموال السفارة العراقية"، موضحا أن هذه "الأموال كانت محجوزة في بنك الكويت الوطني بعد انقطاع العلاقات عام 1990".وأضاف المسؤول العراقي أن صندوق استرداد أموال العراق أعلن "استرجاع المبلغ كاملا وإعادته إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي".ولفت إلى أن هناك مباحثات تجرى حاليا "مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، لاستكمال إجراءات التعاقد معها بهدف معرفة حجم الأموال في سويسرا التي تخص العراق والعمل على استردادها".وكان العراق قد اجتاح دولة الكويت إبان عهد صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد عدة شهر بمساعدة تحالف دولي.وتم استئناف العلاقات بين العراق والكويت في عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسن.
https://sputnikarabic.ae/20230515/العراق-يبحث-مع-الكويت-مسألة-ترسيم-الحدود-1077036942.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, الكويت, العالم العربي, الأخبار

العراق يعلن استرداد 20 مليون دولار من الكويت

19:30 GMT 24.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أعلن السلطات العراقية، استرداد أكثر من 20 مليون دولارا من الكويت، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من احتجازها في بنك الكويت الوطني.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وقال حنون إن "الهيئة استردت 20 مليونا و437 ألفا و157 دولارا، من أموال السفارة العراقية"، موضحا أن هذه "الأموال كانت محجوزة في بنك الكويت الوطني بعد انقطاع العلاقات عام 1990".
وأضاف المسؤول العراقي أن صندوق استرداد أموال العراق أعلن "استرجاع المبلغ كاملا وإعادته إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي".
ولفت إلى أن هناك مباحثات تجرى حاليا "مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، لاستكمال إجراءات التعاقد معها بهدف معرفة حجم الأموال في سويسرا التي تخص العراق والعمل على استردادها".
وكان العراق قد اجتاح دولة الكويت إبان عهد صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد عدة شهر بمساعدة تحالف دولي.
وتم استئناف العلاقات بين العراق والكويت في عام 2003 في أعقاب إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسن.
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