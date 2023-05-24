https://sputnikarabic.ae/20230524/العراق-يعلن-عن-اتفاق-مع-السعودية-للتعاون-الزراعي-ومواجهة-التغير-البيئي-1077406203.html
العراق يعلن عن اتفاق مع السعودية للتعاون الزراعي ومواجهة التغير البيئي
العراق يعلن عن اتفاق مع السعودية للتعاون الزراعي ومواجهة التغير البيئي
أعلن العراق عن توصله لاتفاق مع السعودية بشأن التعاون في مجال تطوير واقع الزراعة وصناعة التمور والملف البيئي، ومواجهة التغير المناخي. 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T20:33+0000
2023-05-24T20:33+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي التقى بوكيل وزارة الزراعة السعودي بمدينة جدة لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع الزراعي.وذكر أن هناك طموحا كبيرا بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والعمل على تطوير الواقع الزراعي خاصة واقع النخيل وصناعة التمور وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية.وأشار إلى أن هنالك تعاونا مشتركا حسب الرؤية الخاصة بالخطة الحكومية العراقية لمواجهة التغيرات المناخية.وأوضح أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البيئي وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة في هذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الرئيس-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-من-السعودية-لحضور-القمة-العربية--1077012883.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق يعلن عن اتفاق مع السعودية للتعاون الزراعي ومواجهة التغير البيئي
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أعلن العراق عن توصله لاتفاق مع السعودية بشأن التعاون في مجال تطوير واقع الزراعة وصناعة التمور والملف البيئي، ومواجهة التغير المناخي.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال البيان إن وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي التقى بوكيل وزارة الزراعة السعودي بمدينة جدة لبحث آفاق التعاون بين البلدين
في مجال تطوير القطاع الزراعي.
وذكر أن هناك طموحا كبيرا بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والعمل على تطوير الواقع الزراعي خاصة واقع النخيل وصناعة التمور وكذلك التعاون في مجال الثروة السمكية.
وأشار إلى أن هنالك تعاونا مشتركا حسب الرؤية الخاصة بالخطة الحكومية العراقية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في المجال البيئي وتفعيل مذكرات التفاهم السابقة في هذا الشأن.