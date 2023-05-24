https://sputnikarabic.ae/20230524/الفنان-الروسي-غادة-والي-غيرت-ملامح-لوحاتي-ونسبتها-لنفسها-فيديو-1077386878.html

الفنان الروسي: غادة والي غيرت ملامح لوحاتي ونسبتها لنفسها... فيديو

الفنان الروسي: غادة والي غيرت ملامح لوحاتي ونسبتها لنفسها... فيديو

قال الفنان الروسي غيورغي كوراسوف، صاحب أزمة رسومات مصممة الغرافيك المصرية غادة والي، إن الأخيرة أساءت استخدام لوحاته وغيرت ملامحها ونسبتها لنفسها. 24.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-24T11:33+0000

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وأضاف كوراسوف، في مقابلة متلفزة، مساء الثلاثاء، أن غادة والي أدخلت لوحاته على الكمبيوتر لتغيير بعض الألوان ونسبت العمل الفني لها.وأوضح أن الكثير من المصريين أرسلوا له صور الرسومات الخاصة بالأزمة من محطة المترو، وكذلك الرسومات على علب المشروبات الغازية، ومن هنا كانت بداية علمه بالواقعة.وأشار الفنان الروسي إلى أنه ليس لديه أي معارف أو أصدقاء في مصر، ولكن بعد مرور عام من أزمة الرسومات أصبح لدي العديد من الأصدقاء والمعارف، الذين يتواصل معهم.وأكد أنه يعتزم القيام ببعض الإجراءات القانونية بشأن استغلال لوحاته، لافتًا إلى أن المصممة المصرية لم تحاول التواصل معه ولا أي طرف من جانبها. ويفضل كوراسوف أن يتم حل الأمر عن طريق الممثل القانوني له، عن طريق قرار محكمة.وعن إمكانية التعاون مع مصر ونشر لوحاته في مترو الأنفاق مع الاعتراف بملكيته الفكرية، أجاب الفنان الروسي: "يجب أن أعمل مع مصممين مصريين إذا ما أراد أحد الأمر، واعتقد يمكن التواصل معهم إذا ما قاموا بحماية لوحاتي وحقوق الملكية الفكرية لي ولكن حتى الآن لم أفكر في هذا الأمر".غادة والي تدافع عن نفسهاخرجت والي منذ أيام تدافع عن نفسها، مؤكدة أنها "صاحبة التصميمات الأصلية الخاصة بحملة المشروبات الغازية".وفي بيان صحفي تداولته عدة وسائل إعلام محلية، ووصفت والي اتهامات الفنان الروسي بـ "الكاذبة"، معتبرةً أنه يسعى "لركوب الترند واكتساب الشهرة عبر اتهامها زورا من حين إلى آخر دون تقديم إثباتات".كما نشرت الفنانة مقطع فيديو على حسابها في مواقع التواصل، أعلنت فيه اللجوء للقضاء لإثبات حقها ومواجهة التنمر الإلكتروني الذي تعرضت له.وأشارت إلى أن حملة شركة المياه الغازية تعود إلى 2018، مضيفةً أنها "رسمت تلك الرسومات بيديها وهي موجودة على الإنترنت".وتقول غادة إن مشروعها الفني يهدف إلى إحياء التراث المصري، موضحةً أن "الحملة الدعائية الأخيرة تأتي ضمن سلسلة مشاريع مشابهة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة".وتابعت بأن "الفنان الروسي استغل صمتها وعدم ردها على اتهاماته السابقة التي تصدرت وسائل الإعلام العام الماضي، فأعاد الكرة مجددا"، وفق تعبيرها.من هي غادة واليهي مصممة غرافيك مصرية كما تعرّف نفسها، وقد برز نجمهما بعد تكليفها بتصميم مشروعات تشرف عليها الحكومة المصرية.من بين أسباب شهرتها أيضا تمثيلها للمرأة المصرية في منتدى شباب العالم الذي انعقد في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، في شرم الشيخ.بداية الأزمةقبل 5 سنوات، أطلقت شركة بيبسي حملة إعلانية لترويج مجموعة محدودة من عبوات 7Up. وتميزت تلك العبوات بألوانها المزركشة ورسومها المستوحاة من التراث المصري.ونالت الحملة آنذاك إعجاب الكثيرين، ولاقت رواجا واسعا خف بريقه بعد سحب العبوات من الأسواق.لكن الحملة الإعلانية عادت إلى دائرة النقاش مؤخرا.إعلان مشروب غازيفي مايو/ أيار 2023، نقلت صحف مصرية عن أحمد حسن، محامي الفنان الروسي، قوله إن "موكله اكتشف استخدام إحدى لوحاته ورسوماته الفنية إثر مشاهدة الدعاية الخاصة بشركة بيبسي على شاشة التلفزيون".ويتجه الفنان الروسي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة والمصممة المصرية، مطالبًا بتعويض مالي ضخم واعتذار رسمي من الشركة لاستخدام رسومه دون استئذان.وبحسب المحامي، فإن كوراسوف "لديه جميع المستندات الدالة على أن الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك له".جداريات محطة مترووفي يوليو/ تموز 2022، اتهم الفنان الروسي غادة والي، بـ"سرقة" لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو "كلية البنات" في العاصمة القاهرة.وأصدرت آنذاك الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل المصرية بيانا، اعتذرت فيه من الفنان الروسي، مشددةً على احترامها الكامل لحقوق الملكية الفكرية، سواء داخل مصر أو في خارجها.أثارت الاتهامات المتبادلة ردود فعل غاضبة وجدلا واسعا عبر المنصات المصرية، كما أعادت النقاش حول الحد الفاصل بين الاقتباس والسرقة.

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