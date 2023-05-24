https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-97-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1077407479.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 97 مقذوفا من عيارات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T22:41+0000
2023-05-24T22:41+0000
2023-05-24T22:41+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك".وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1077365796.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 97 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية
على محور دونيتسك".
وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.
يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.
وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.