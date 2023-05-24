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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-97-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1077407479.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 97 مقذوفا من عيارات... 24.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-24T22:41+0000
2023-05-24T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك".وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230524/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-20-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية--1077365796.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 97 مقذوفا خلال 24 ساعة

22:41 GMT 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 17 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أطلقت 97 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وأفاد بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تيليغرام" بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 17 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور دونيتسك".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
01:08 GMT
وتابع البيان "أطلق العدو 14 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم و152، على محور غورلوفكا قذيفتان صاروخية من عيار 152 ملم، وعلى محور ياسينافاتا بقذيفة مدفعية واحدة عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أن القصف الأوكراني استهدف المناطق السكنية: بانتيليمونوفكا ، ياسينوفاتايا ، دونيتسك ، أليكساندروفكا.
يذكر أنه خلال اليوم الماضي، لم ترد معلومات عن وقوع ضحايا بين المدنيين وتم تسجيل 20 قصفا من قبل القوات الأوكرانية.
وفي 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف بوتين، أنها أيضا من أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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